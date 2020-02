Történelmet írt az Élősködők, Brad Pittet, és Joaquin Phoenixet is díjazták

Meglepetésre az Élősködők című dél-koreai alkotás kapta a legjobb filmnek járó díjat a 92. Oscar-gálán vasárnap Los Angelesben. Bong Dzsun Ho műve az első az amerikai filmakadémia rangos elismerésének történetében, amely nem angol nyelvű filmként diadalmaskodott a legjelentősebb kategóriában.

Az Élősködők számos jelentős elismerést kapott a díjszezonban, elnyerte az Arany Pálmát, a Golden Globe-ot és a Bafta-díjat is, és mindennek megkoronázásaként

sikerült beírnia magát az Oscar-díjak történetébe is azzal, hogy dél-koreai filmként elvitte a legjobb film és egyúttal a legjobb nemzetközi film díját is.

Az Élősködők című családi szatíra két család, egy szegény és egy gazdag família életén keresztül mutatja be a társadalmi szakadék okozta problémákat Bong Dzsun Ho egyedi humorával és feszültségteremtő erejével.

Bong alkotásáért a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb rendező Oscar-szobrát is átvehette, és ezzel a film összesen négy Oscart gyűjtött az estén.

A színészi kategóriákban a papírforma érvényesült:

a legjobb főszereplő díját Joaquin Phoenix a Jokerért,

Renée Zellweger pedig a Judy című, Judy Garlandról szóló életrajzi drámáért vehette át.

Laura Dern a Házassági történetért, Brad Pitt pedig a Volt egyszer egy Hollywoodért kapta meg a legjobb mellékszereplő Oscar-díját.

Míg Brad Pitt korábban már producerként kiérdemelt egy Oscar-díjat a 12 év rabszolgaság című filmért, és Zellwegernek is volt már díja a filmakadémiától a Hideghegyben mellékszereplőként nyújtott alakításáért, Phoenix és Dern most először lettek Oscar-díjasok.

A gálát idén is házigazda nélkül rendezték meg, a műsor felvezetéseként Janelle Monáe énekelt egy dalt az Egy kivételes barátból, és a széksorok között táncolva a film főszereplőjének, Tom Hanksnek a fejébe nyomta keménykalapját. Az énekesnőhöz később Billy Porter is csatlakozott a színpadon. Az estet két korábbi Oscar-házigazda, Chris Rock és Steve Martin nyitotta meg.

A ceremónia első díjai között adták át

a legjobb animációs film trófeáját a Toy Story 4. és a legjobb rövid animációnak járó Oscart a Hair Love alkotóinak.

A brit Roger Deakins vehette át a legjobb operatőrnek járó díjat Sam Mendes 1917 című háborús filmjének fényképezéséért.

Deakinst 15 alkalommal jelölték már, és ez lett a második Oscar-díja a Szárnyas fejvadász 2049 után.

Az 1917 kapta a legjobb hangkeverés díját is, míg a hangvágásért járó Oscart Az aszfalt királyai című filmnek ítélték oda, csakúgy, mint a legjobb vágásért járó elismerést.

A vizuális effektusokért az 1917 című háborús filmet jutalmazták a gálán, a smink és frizura kategóriájában pedig a Botrány alkotóit ismerték el a díjjal.

A legjobb filmzene a Joker című alkotásé lett, a díjat az izlandi zeneszerző, Hildur Gudnadóttir kapta.

Ő lett a harmadik nő, aki ebben a kategóriában valaha Oscart kapott. Gudnadóttir a díjat megköszönve „a nőket, anyákat és lányokat” arra biztatta, hogy hallassák hangjukat.

A legjobb betétdal a Rocketman című filmből az (I’m Gonna) Love Me Again lett, a világhírű énekest, Elton Johnt és Bernie Taupint jutalmazták érte.

A sztár a gálán maga adta elő a díjnyertes számot.

A legjobb dokumentumfilm Oscar-szobrát Az amerikai gyáregység alkotói, a magyar származású Steven Bognar, Julia Reichert és Jeff Reichert vehették át a Dolby Színházban. A film a Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama által alapított Higher Ground produkciós cég első munkája. A Netflixen látható film egy ohiói autószélvédő-gyárról szól, amelyet egy kínai befektető üzemeltet. Számos témával foglalkozik, köztük a munkások jogaival, a globalizáció kérdéseivel és az automatizálással.

A rövid dokumentumfilmes mezőnyből az Afganisztánban forgatott Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) című, gördeszkázni tanuló lányokról szóló produkció nyerte a díjat.

A legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-szobrot a Jojo Nyuszi rendezője és egyik főszereplője, az új-zélandi Taika Waititi kapta.

A legjobb élőszereplős rövidfilm a The Neighbors’ Window lett, a legjobb díszletért járó díjat a Volt egyszer egy Hollywood, a legjobb jelmezért odaítélt Oscart pedig a Kisasszonyok című kosztümös film kapta.

A gálán hagyományosan megemlékeztek az elmúlt évben elhunyt filmes alkotókról, köztük az Oscar-díjas Mindenki produceréről, Udvardy Annáról. Az összeállítás alatt Billie Eilish a Yesterday című Beatles-számot énekelte.

Tom Hanks a díjátadón jelentette be, hogy december 14-én nyílik meg az amerikai filmakadémia múzeuma, amelyet már régóta várnak Hollywoodban. A 28 ezer négyzetméteres Academy Museum of Motion Pictures hatalmas gyűjteményében több mint 12 millió fotó, 190 ezer film és videó, 80 ezer forgatókönyv és több mint 60 ezer filmplakát szerepel.