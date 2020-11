Újabb karácsonyi mozikat fújtak le

A Halál a Níluson című, új sztárszereposztással forgatott Agatha Christie-adaptációt és a Ryan Reynoldsszal készült Free Guy című akcióvígjátékot sem mutatják be a téli ünnepek alatt a pandémia miatt. A Walt Disney Co. csütörtökön jelentette be, hogy a Gal Gadot és Kenneth Branagh főszereplésével készült Halál a Níluson

mozis forgalmazását bizonytalan időre elhalasztották.

A krimi Észak-Amerikában december 18-tól került volna a mozikba. A Free Guy forgalmazása december 11-én kezdődött volna Amerikában, de a stúdió ezt a bemutatót is törölte.

Jelenleg már csupán egyetlen hollywoodi szuperprodukció szerepel az ünnepi naptárban:

a Warner Bros. még kitart a Wonder Woman 1984 című filmje december 25-i bemutatása mellett.

A Disneytől már csak a fesztiválokon már sikert arató, Oscar-gyanús Nomadland című, Frances McDormanddal forgatott recessziós dráma szerepel az idei forgalmazási tervben. De a többi nagy hollywoodi filmstúdió is egy sor új bemutatóját halasztotta későbbre, egyebek mellett a Nincs idő meghalni című James Bond-filmet és a Fekete özvegyet is 2021-ben láthatják a nézők.

A Disney csütörtöki bejelentésére azt követően került sor, hogy egy sor európai ország, köztük Nagy-Britannia, Olaszország és Franciaország újra szigorú karanténszabályokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedése miatt. Az Egyesült Államok legnagyobb mozis piacai, New York és Los Angeles pedig március óta továbbra is zárva vannak. A Vaiety.com adatai szerint az amerikai moziknak nagyjából az 50 százaléka van jelenleg nyitva.