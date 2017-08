Megadta magát a Tesco: szeptembertől jön a béremelés

Beadta a derekát a Tesco: szeptembertől ismét emelik a béreket, bruttó 11-17 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a dolgozók.

Pénteken két körben tárgyal a két szakszervezettel a Tesco – az első megbeszélés a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ) délben kezdődött, és fél háromig tartott. A 24.hu a KASZ elnökétől, Sáling Józseftől a megbeszélés után megtudta, hogy a Tesco beadja végre a derekát, szeptembertől ismét megemelik a bruttó béreket, 11-17 ezer forinttal.

Azt azonban még nem tudni, hogy kinek mennyivel emelik a bérét – erről a Tesco péntek este fog egy részletes listát küldeni a szakszervezeteknek. A legkisebb bért az áruházban januártól az idei évnek megfelelő bérminimumra emelték (bruttó 161 ezer forint), majd a második félévtől 165 ezer forintra – Sáling szerint ezt toldanák meg most újabb 11 ezer forinttal (bruttó 176 ezer forintra). A följebb lévő fizetéseknél pedig akár 17 ezer forint is lehet az emelés. A központban dolgozók is kaphatnak valamennyi pluszt.

A KASZ elnöke azt mondta, ha megkapják a táblázatot, tüzetesen átnézik majd, és megbeszélik a kollégákkal, elégségesnek tartják-e. Az elnök elmondta, a Tesco elismerte, hogy elindultak egy dinamikusabb emeléssel, de ebben megtorpantak az idén, és folytatni kell. Azt is belátták, hogy nagy a dolgozók leterheltsége, de a létszámproblémák megoldására még nem fogalmaztak meg konkrét javaslatot.