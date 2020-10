Most már csak így lehet bejutni a magyar óvodákba és iskolákba

Csütörtöktől mindenki csak testhőmérséklet-mérés után, lázmentesen léphet be az óvodákba és az iskolákba, a gyerekeken kívül az intézmény pedagógusai és a személyzete is – közölte az országos tisztifőorvos az operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília emlékeztetett arra is, hogy 37,8 Celsius-fok a határérték, ami felett feltételezhető a lázas állapot valamilyen okból. Ez még nem jelenti azt, hogy koronavírus-fertőzésről van szó, mert számos más betegség is okozhat lázat, de a lázmérés egy egyszerű lehetőség ennek kiszűrésére.

Továbbá döntött a kormány a schengeni belső határellenőrzés meghosszabbításáról is, így november 1-jéig meghosszabbította a szeptember 1-jén ideiglenesen visszaállított határforgalom-ellenőrzést és határőrizetet.

A rendőr alezredes kitért arra is, hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet szabályozza a Magyarországon személyforgalomban átutazókra vonatkozó külön rendelkezéseket is. Ennek értelmében a külföldről érkező nem magyar állampolgárok átutazási célból beléphetnek Magyarországra, ha egészségügyi vizsgálatnak vetik alá magukat és koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg náluk. Feltétel az utazás céljának hitelt érdemlő igazolása, s az is, hogy biztosított legyen a bejutás a célországba.