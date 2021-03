A Codecool 2,5 milliárdos befektetést kapott

A 2014-ben, magyar üzletemberek által alapított Codecool befektetési tanácsadója, a Clairfield segítségével immár a harmadik sikeres tőkebevonási körét zárta az Integral Venture Partners-szel kötött, 2,5 milliárd forint értékű megállapodással.

A Codecool eddig összesen bevont 12,5 millió eurója már azonos léptéket képvisel az európai programozásoktatási piac legismertebb szereplőibe történt befektetésekkel.

A programozóiskolának jelenleg Magyarországon kívül Romániában és Lengyelországban is vannak campusai, és már több mint ezer végzett diákja dolgozik a technológiai szektorban Európa-szerte. A tervek szerint 2025-re többezer főre nő a programozóiskola végzőseinek száma évente.

A befektetés segítségével tovább tudjuk folytatni régiós terjeszkedésünket, jelenleg az osztrák, szerb és bolgár piacon való megjelenést vizsgáljuk, 2025-re pedig már tíznél is több Codecool-campus működtetése a cél

– mondta el Boda József, a Codecool ügyvezetője.

Hozzátettel, a terjeszkedés mellett nagy hangsúlyt fektetnek vállalati átképzési programok kialakítására is, mivel a tapasztalatok szerint a cégvezetők egyre nyitottabbak meglévő munkatársaik át- és továbbképzésére, a piacról ugyanis sokszor időigényes és költséges is a megfelelő készségekkel rendelkező munkaerőt megtalálni.

A Codecool 2020 őszén az Európai Szoftverkészség-fejlesztési Szövetség alapító tagjaként olyan meghatározó nagyvállalatokkal együtt kezdte el egy új európai szintű szoftverkészség-fejlesztési stratégia és tanterv kidolgozását, mint az Amazon Web Services vagy az Adecco.

Az iskola szoftverfejlesztők képzésében szerzett tapasztalata így nem csupán regionális szinten, hanem az egész kontinensen hatással lehet az IT-szakemberek képzésének alakulására.

A Codecool eredményeit tavaly az egyik vezető informatikai fórum, az amszterdami The Next Web is elismerte: a legígéretesebb scale-upokat összegyűjtő Tech5 listájukon a Codecool bekerült Európa 20 legizgalmasabb cége közé.