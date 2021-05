A Debreceni Egyetem él a tanévhosszabbítással

A Debreceni Egyetem és a karok vezetői bizonyos képzések esetében indokoltnak tartják a 2020/21-es tanév időtartamának módosítását, és tervezik a meghosszabbítását

– válaszolta a Világgazdaság megkeresésére a cívisváros felsőoktatási intézménye.

Múlt héten szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a kormány úgy döntött, az egyetemek és a főiskolák meghosszabbíthatják a tavaszi félévet. Eszerint az intézmények eltérhetnek a tanév hosszára meghatározott időszaktól.

Ezek alapján az egyetemi tanév hosszabb lehet tíz, a doktori képzés pedig tizenkét hónapnál. A felsőoktatásban sok intézményben már tavaly szeptembertől távoktatás keretében indult el a tanév, egységesen pedig tavaly november óta nem járhatnak be az előadásokra a hallgatók. Most tavasszal sem enyhítették a szabályokat, az egyetemeken egész évben marad a távoktatás.

A Semmelweis Egyetem (SE) 2020/2021-es tanévének tavaszi szemesztere az előző félév téli vizsgaidőszakának kéthetes meghosszabbítása miatt ugyanennyivel később kezdődött – írta a SE lapunknak küldött válaszában.

Ugyanakkor a korábban betervezett egyhetes tavaszi szünetet a Semmelweis Egyetem nem tartotta meg, így a csúszás hét napra redukálódott, ezért a tavaszi szemeszter vizsgaidőszaka csak egy héttel később kezdődik majd el. A félév további hosszabbítására az ovosképző egyetemen nincs szükség.

Az önkéntességben, valamint a kirendelésben részt vevő hallgatók ugyanakkor egyénileg egyeztetett időpontokban az egyes tanszékeknél tudnak extra vizsgalehetőséget kapni. Ezen hallgatók körét a korábbi vonatkozó rektori-kancellári utasítás határozza meg

– írták.

Többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem sem változtat a tanév hosszán. A Budapesti Gazdasági Egyetem oktatási rektorhelyettese, Jancsik András is azt közölte: hogy az elmúlt két félév tapasztalatai alapján eleve úgy készültek a mostani félévre, hogy online oktatás keretében is tudják teljesíteni az alapvető képzési célokat, így most nincsenek olyan függőben maradt, pótlást igénylő oktatási feladatok, amelyek miatt meg kellene hosszabbítani a félévet.

Öt hónapos félévvel tervezünk, ami július 3-án véget ér. A doktori képzés ideje is változatlanul 12 hónap marad

– tette hozzá a rektorhelyettes.

A Pannon Egyetem is eleve úgy tervezte meg az idei tanév második félévét, hogy az esetleg egész félévre kiterjedő digitális munkarend esetében is teljes értékű oktatást tudjon biztosítani – mondta Gál Balázs, az egyetem oktatási igazgatója. A múlt heti kormányrendeletben szereplő lehetőség alapján jelenleg vizsgálják, hogy melyik kiemelten gyakorlatigényes, elsősorban laborjellegű kurzusokban érdemes külön személyes foglalkozásokkal kiegészíteni a digitális munkarend szerint megvalósított oktatást – tette hozzá. Egy esetleg hosszabbítás esetén is maximum két héttel tarthat továb a tanév.

A nyolc félévig tartó doktori képzésekkel kapcsolatban pedig megjegyezte, a legutóbbi jogszabályváltozás értelmében a tavaszi félév a doktori képzésen augusztus 31-ig tart, ezzel egy régóta problémát jelentő jogszabályi anomália lett feloldva. Így a képzésüket tavaszi félévben kezdő doktoranduszok sem veszítenek el két hónapot a teljes képzési idejükből.