Az utolsó hallgatói önkormányzatot is rendbe rakták

Hasznosult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hallgatói önkormányzatokat érintő ellenőrzése. Utolsóként a Nyíregyházi Egyetem is intézkedett a hallgatói önkormányzata törvényes működésének helyreállításáról, így az ÁSZ az utolsó érintett felsőoktatási intézménynél is megszüntette a vagyonmegóvási intézkedést – derül ki a hivatal közleményéből.

A számvevőszék 2018-ban ellenőrizte 27 egyetem és főiskola hallgatói önkormányzatának működését, ebből 8 esetben kezdeményezte a hallgatói normatívából kötelezően a hallgatói önkormányzatokra fordítandó egy százalékos állami támogatás folyósításának felfüggesztését.

Azóta minden érintett intézmény vezetője intézkedéseket tett a feltárt hibák és hiányosságok jövőbeli elkerülése érdekében, így mostanra az ÁSZ megállapításai és javaslatai alapján minden egyetemi hallgatói önkormányzat helyreállította működésének törvényességét – írják.

Az Állami Számvevőszék 2018 őszén, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezett nyolc egyetemnél, mindaddig amíg nem igazolják a hallgatói önkormányzataik törvényes működését. A számvevők korábban több alkalommal is végeztek már ellenőrzést felsőoktatási intézményeknél, de ekkor került sor először a mellettük működő hallgatói önkormányzatok működésének értékelésére is.

Az ÁSZ 2018 őszén feltárta, hogy a 27 állami fenntartású felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatai 2013-2016. között nem szabályszerűen alakultak meg, ezért a felsőoktatási törvényben biztosított jogosítványaik gyakorlásának feltételei nem álltak fenn. A szabálytalanságok megszüntetésére az ÁSZ levélben szólította fel mind a 27 intézményt, de csak 19 egyetem tájékoztatta a Számvevőszéket az intézkedésekről, nyolc intézmény nem adott tájékoztatást.

Emiatt az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál az érintett felsőoktatási intézményeket megillető hallgatói normatívából kötelezően a hallgatói önkormányzatokra fordítandó egy százalékos állami támogatás folyósításának felfüggesztését.

Ilyenkor zárolj a közpénzeket az ÁSZ

Az Állami Számvevőszékről szóló törvény szerint, amennyiben az ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az ÁSZ az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez fordulhat az államháztartás valamelyik alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztése érdekében. Ezzel a törvényi jogosítványával élt az ÁSZ, annak érdekében, hogy szabályszerű legyen a hallgatói önkormányzatok működése minden felsőoktatási intézménynél – írja a közlemény.

Sorban intézkedtek a rektorok az ÁSZ felhívása alapján

Az intézkedést követően elsőként az Eszterházy Károly Egyetem, a Szent István Egyetem és a Testnevelési Egyetem igazolta dokumentumokkal, hogy intézkedtek a hallgatói önkormányzatok törvényes működésének helyreállításáról, így esetükben az ÁSZ már 2018 decemberében intézkedett a költségvetési támogatás felfüggesztésének megszüntetése érdekében. 2019 januárjában újabb intézménynél, a Dunaújvárosi Egyetemnél intézkedett a rektor, majd még abban a hónapban a Színház és Filmművészeti Egyetem is írásban igazolta az Állami Számvevőszék felé, hogy megtette a szükséges lépéseket – áll a közleményben.

A Szegedi Tudományegyetemnél 2019. áprilisban, míg a Kaposvári Egyetemnél 2019. augusztusban kerülhetett sor a vagyonmegóvási intézkedés megszüntetésére.

Utolsóként a Nyíregyházi Egyetemtől is megérkeztek a szükséges és megfelelő dokumentumok, így az ÁSZ ennél az intézménynél is kezdeményezte a folyósítás felfüggesztésének megszüntetését.

Ezzel az ÁSZ megállapításai és javaslatai alapján a magyar felsőoktatási intézmények mindegyikénél biztosították a hallgatói önkormányzatok törvényes működését, a jövőre vonatkozóan javították az ÁSZ által feltárt hiányosságokat – írják.