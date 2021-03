Idén is népszerűsíti a vízfogyasztást az OGYÉI

A vízfogyasztás népszerűsítéséért idén is megrendezik az iskolásoknak és az óvodásoknak a Happy hét elnevezésű rendezvénysorozatot – tájékoztatott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) pénteken.

A közlemény szerint a 11. alkalommal meghirdetett, március 22-én, a víz világnapján kezdődő Happy héten az óvodák és az iskolák többféle pályázaton is indulhatnak.

Az OGYÉI ötven, egyenként 40 ezer forint értékű, játékokat és sporteszközöket tartalmazó csomagot sorsol majd ki a részt vevő intézmények között.

Újdonság, hogy a program továbbfejlesztéséért idén kérdőíves felmérést is végeznek.

Ennek részeként a felső tagozatos és középiskolás fiatalok röviden beszámolhatnak a folyadékfogyasztással kapcsolatos tudásukról, szokásaikról.

Az idei rendezvénysorozatot az érvényben lévő digitális oktatás mellett, ahhoz igazítva tartja meg az OGYÉI. Mivel az óvodások és az iskolások idejük nagy részét otthon töltik, lehetőség nyílik arra, hogy a vízfogyasztás népszerűsítése a család többi tagjához is eljusson.

Különösen nagy jelentősége lehet ennek a járvány jelenlegi szakaszában, hiszen az immunrendszer normál működésének fenntartásához az egészséges, változatos táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel is hozzájárulhat

– írták.

Az OGYÉI úgy látja, azzal hogy a dietetikusok folyadékbevitelre vonatkozó ajánlásai most a szülőkhöz is hamarabb eljuthatnak, a gyermekkori túlsúly és az elhízás előfordulása, valamint a mértéke is csökkenthető.

Az oktatási-nevelési intézmények bezárása miatt ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy a gyerekek kevesebbet mozognak, nő az energiabevitelük, ami testsúlygyarapodáshoz vezet – olvasható a közleményben.