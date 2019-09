Mentőövet dob a képzetlen közös képviselőknek a BKIK

Saját vagyonával felel a jövőben a közös képviselő a hibáiért, a mulasztások miatt akár 5 millió Forint pénzbírságra is büntethetik. A jövőre életbe lépő szigorú törvényi változások miatt nem érdemes a szükséges szakmai tudás nélkül társasházkezelőnek állni, a közös képviselők többsége jelenleg mégis mindenfajta szakmai előképzettség nélkül végzi munkáját. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) hiánypótló, új képzésével nekik segítene.

4,4 millió magyar lakásból 1,5 millió olyan társasházban van, amelynek feladatait, többek között a sokmilliós költségvetésről való gondoskodást is, közös képviselő látja el. A közös képviselők jelentős része eddig szakirányú végzettség nélkül, egyéb munkája mellett dolgozott, a hiányos tudás pedig sok esetben okozott vitás, akár botrányos helyzeteket a lakóközösségekben.

Mostantól azonban a 2003-as társasházi törvény (THT) jövőre életbe lépő módosítása szerint a közös képviselő saját vagyonával felel majd a hibáiért, a mulasztások miatt a törvényességi felügyelet akár 5 millió Ft pénzbírsággal is büntetheti. Ráadásul az átláthatóság érdekében a törvény előírja azt is, hogy 2020-tól minden közös képviselőnek kötelező lesz regisztrálnia magát, azaz a társasházak tulajdoni törzslapjaira fel kell vezetni a közös képviselő, a házkezelő vagy az intézőbizottsági elnök nevét, személyes adatait és pontos elérhetőségét. Ezzel együtt kötelessége lesz a számviteli szabályok szerint elkészített beszámoló május 31-ig történő benyújtása is.

A BKIK fontos feladatának tekinti, hogy olyan hiánypótló szolgáltatásokat és képzéseket biztosítson, amelyek a fővárosi vállalkozókat segítik. Mivel a THT módosításának célja nem az, hogy elrettentse a gyakorló közös képviselőket a feladattól, hanem hogy a lakóközösségek biztonságban érezzék magukatt azáltal, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkezőkre bízzák a ház pénzügyeit, a kamara szükségesnek látta, hogy segítse a közös képviselőknek megszerezni ezt a szakmai tudást

– mondta a témában rendezett sajtótájékoztatón kedden Dr. Sztranyák József.

Hozzátette: „ezért indítjuk el a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által elsőként engedélyezett, a közös képviselők szakmai felkészítését segítő közösképviselő-képzésünket”.

A BKIK alelnöke hangsúlyozta, hogy a törvény szigorítása időszerű volt, hiszen a közös képviselők szakmai felkészültségének hiányából rengeteg konfliktus és kár keletkezett már.

Mostantól viszont nem érdemes szakmai tudás nélkül közös képviselőnek állni.

Az októberben induló 40 órás programot úgy alakították ki, hogy a résztvevők munkájuk mellett is el tudják végezni a képzést: 8 héten át, hetente egyszer 5 órában zajlik az oktatás.

A képzést elsősorban olyan közös képviselőknek ajánljuk, akik nem rendelkeznek OKJ-s társasházkezelői képzettséggel, a 40 óra során a társasházak tisztségviselőire vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges társasházi ismereteket tanítjuk meg

– mondta a sajtótájékoztatón Gáspár Péter, a BKIK XXIII-as Ingatlanforgalmazás-, Hasznosítás és Vagyonkezelési osztály oktatási főtanácsadója.

A képzés résztvevői a társasházak jogszabályi hátteréről, az ingatlan nyilvántartási rendszerekről, valamint épületgépészeti, tűzvédelmi előírásokról és a lakóközösségi kapcsolatok fejlesztéséről is hasznos információkat szerezhetnek. A sikeresen vizsgázó résztvevők a BKIK által nyilvántartott tanúsítványt kapnak.

Az első önköltséges kurzus október 11-én indul, amelyre szeptember 30-ig lehet jelentkezni a BKIK-ban.

A szükséges információkat, a képzési program részleteit és a jelentkezési feltételeket az érdeklődők a képzés honlapján találhatják meg.