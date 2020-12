Mentőövet kapnak a képzettség nélküli felnőtteknek

Nemcsak az iskoláskorúakat várják a dobbantóprogramba és a műhelyiskolákba, hanem azokat a felnőtteket is, akik szakma nélkül próbálnak boldogulni a munkaerőpiacon – írta szerdán a Magyar Nemzet.

A bukdácsoló, leszakadó tanulók előtt új lehetőségek nyíltak a felzárkózásra a dobbantóprogram, a műhelyiskola és az orientációs osztály bevezetésével.

Mint Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára a lapnak kiemelte: az új képzési programokat nemcsak tanulói jogviszonyban, iskoláskorúak érhetik el, hanem felnőttek is.

Tanulói jogviszonyban ráadásul ösztöndíjat is kaphatnak a fiatalok.

A dobbantóprogram a nyolcadik osztályt be nem fejezett, de már 16 éven felüli érdeklődőknek szól. Fontos, hogy nem az általános iskolai tananyagot pótolják, hanem szabadabban, teljes mértékben személyre szabottan fejlesztik ki azokat a kompetenciákat, amelyek a továbblépéshez szükségesek. A képzés alapfokú végzettséget biztosít.

A diákok egy évet is eltölthetnek a programban, de ha jól teljesítenek, akár néhány hónap alatt is továbbléphetnek a műhelyiskolába, ahol részszakmát szerezhetnek. Bár utóbbi nem ér fel egy teljes alapszakmával, de egy bizonyos munkakör betöltésére azért alkalmassá tesz, és államilag elismert végzettségnek számít. Amennyiben a teljes szakmát szeretné elsajátítani, a szakképző iskolában akár folytathatja is a tanulmányait, ahol beszámítják a részszakmaismereteit.

A helyettes államtitkár rámutatott:

a műhelyiskola nem is igazán iskola, inkább mester-inas viszonyon alapuló közös munka, amelynek során kifejezetten a foglalkoztatók által elvárt készségekre fókuszálnak.

A harmadik lehetőség az orientációs évfolyam, amely a tervek szerint előbb-utóbb minden szakképzési centrumban elérhetővé válik.

Ezekbe az osztályokba azokat a diákokat várják, akik megszerezték az általános iskolai bizonyítványukat, de nincs határozott elképzelésük arról, hogy hol folytassák, illetőleg valamelyik területen nehézségekkel küzdenek. A diákok az orientációs év során megismerkedhetnek az egyes ágazatok sajátosságaival, és a következő tanévben lényegében bármelyik iskolatípusban, akár gimnáziumban is folytathatják a tanulmányaikat.