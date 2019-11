Nem kötelező, de előnyt nyújt a felsőoktatásban a nyelvvizsga

Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során,

ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd

– mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára szombaton, Budapesten.

Schanda Tamás emlékeztetett a kormány e heti döntésére, amellyel az ITM javaslatára visszavonta, hogy a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének feltétele legyen egy középfokú nyelvvizsga 2020-tól. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a kormány ne lenne elkötelezett az idegennyelvtudás fejlesztése iránt, ez ugyanis nagyban szolgálja a fiatalok versenyképességét – hangsúlyozta.

Ismertette, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás során

a komplex középfokú nyelvvizsga után 28 többletpont,

a felsőfokú nyelvvizsga után 40 többletpont jár majd.

Kitért arra is: a szintén feltételként előírt egy emelt szintű érettségi továbbra is megmarad. A szabályokat pontosítják, és már az első ilyen vizsgáért jár 50 plusz pont akkor, ha 45 százalékos eredményt ér el a diák – mondta. Emelt szintű érettségi vizsgáért továbbra is maximum 100 többletpontot lehet szerezni – jelezte Schanda Tamás.