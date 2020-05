Sok diáknak megtetszett az otthoni iskola

A tanulók kétharmada a veszélyhelyzet elmúltával is megtartaná az online oktatást iskolába járás mellett, tizedük pedig kizárólag az online térben tanulna – derül ki a Huawei Technologies Hungary online felméréséből. A mintegy 400 válaszadó több mint fele örül annak, hogy akár pizsamában vagy a kertből is hallgathatja az órákat, míg 44 százalékuk szerint az ingázáson megspórolt idő a leghasznosabb. A felmérés szerint a diákok többsége eszközökkel felvértezve várta az online oktatást, azonban a digitális korba született diákok felét mégsem köti le az online oktatás és nehezebben tanul a négy fal között.

A Huawei felmérésből kiderült, hogy a válaszadók több mint 60 százalékának semmilyen eszközt nem kellett beszereznie ahhoz, hogy teljesíteni tudja tanulmányait otthonról – többségük ugyanis már a digitális kor szülöttje: 30,6 százalékuk középiskolai, 29,1 százalékuk pedig főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytat, érdekesség, hogy további 13 százalékuk online fakultatív oktatásban, míg 12 százalékuk nyelvkurzusokon vesz részt. Akiknek mégis vásárolniuk kellett, azoknak elsősorban – 17,5 százalékuknak – notebookra volt szükségük, míg 11,5 százalékuk mikrofont, vagy headsetet, 10 százalékuk nyomtatót, illetve szkennert szerzett be.

A klasszikus e-mail még mindig veri az appokat

A kutatásból az is kiderült, hogy az oktatás terén a legtöbbet használt kommunikációs csatorna még mindig a régen bevált levelezés. A válaszadók 42,4 százaléka e-mailen keresztül tartja egymással és oktatóival a kapcsolatot, míg 36,6 százalékuk a Messengert, 32,8 százalék a Google Hangouts vagy Classroom, 29,1 százalék a Skype-ot, és 27,6 százalék a Zoom-ot is használja.

Kevésbé hatékonyak és több időt töltenek tanulással otthonról

A megkérdezett tanulók majdnem fele, 48,6 százaléka arról számolt be, hogy az online oktatás kevésbé köti le, nehezebben tanulnak a négy fal között, mint az iskolában, míg 32,8 százalékuk hatékonyabbnak érzi magát otthonról, 18,5 százalékuk pedig nem érez különbséget az iskolában és az otthon eltöltött tanulás között. Mindamellett, hogy többségük kevésbé hatékony az otthontanulás során, több időt is töltenek tanulással; a kutatásban résztvevők 44,6 százaléka azt nyilatkozta, hogy az otthonlét tanulásra sarkallja, így több időt tölt e tevékenységével, míg 25,8 százalékuk lényegesen kevesebb, 29,6 százalékuk pedig ugyanannyi időt tanul otthonról, mint az iskolából.

Jó pizsiben tanulni, de tartanak a számonkérés új formájától

A felmérés arra is kitért, hogy mi az, amit a legjobban élveznek a diákok ebben az időszakban. A legtöbben – 55,4 százalék – az előadások pizsamában hallgatását adta meg pozitívumként, 54,1 százalékuk ezen túl a kertből tanulást is örömmel fogadta, továbbá 44,4 százalékuk nem hiányolja az ingázást sem az otthon tanulásból. A válaszolók közül legtöbben – 41 százalék – a számonkérés új, online formájától tartanak a leginkább,

míg további 34,3 százalékuk attól fél, hogy vizsgázás közben esetleg megszakad az internet kapcsolat.

A jövőre nézve is vannak ötleteik

A megkérdezett tanulók, hallgatók arról is nyilatkozhattak, mik azok a kedvező észrevételek, amiket akár a jövő oktatásába is szívesen átültetnének. A válaszadók több mint fele – 50,6 százalék – hasznosnak tartaná, ha az órákon való részvételhez nem lenne szükséges a fizikai jelenlétre minden esetben a jövőben, míg 43 százalékuk a gyakorlatiasabb tananyagot preferálná – szerintük az online oktatás és ezzel együtt a tanárok által feladott praktikus példák és megoldandó feladatok erre jó példát is mutattak, valamint szintén 43 százalékuk helyezne nagyobb hangsúlyt a digitális tudás bővítésére is a jövőben, egy ideális tanrendben.

„A Huawei Learn from Home kutatás azért jött létre, mert fontos nekünk, hogy kapcsolatban maradjunk a fogyasztóinkkal. Nemrég a home office-ból dolgozókhoz fordultuk, most a közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat, illetve azokat kérdeztük, akik önszorgalomból valamilyen kurzust végeznek az online térben; meg szeretnénk érteni, hogy aktuálisan milyen érzések munkálkodnak bennük, ezért arról tájékozódtunk, milyen örömforrásokkal vagy épp nehézségekkel kerülnek szembe az otthoni tanulás során” – mondta el Trubek Zsuzsa.

A Huawei Technologies Hungary pr-menedzsere elmondta, a Huawei eszközei is segítségükre lehetnek a diákoknak az otthon tanulásban, az eszközök közti kommunikáció például tovább növelheti a tanulás hatékonyságát számukra. A fájlok gyors megosztását, a többképernyős munkát segíti a Huawei Share funkció, általa egyszerűen kapcsolhatók össze a különféle készülékek. Trubek Zsuzsa úgy látja,

a diákok nagy részét felkészülve érte a távoktatás, és legtöbbjüknek semmilyen készüléket nem kellett beszereznie,

azonban vannak olyanok is, akikhez nehezebben ér el az online tanítás, nekik igyekeznek támogatást nyújtani. Tették ezt például Ózdon is, ahol rászoruló diákoknak ajándékoztak okostelefonokat és notebookokat a távoktatás elősegítésére.