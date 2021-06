Új rektora van a Corvinusnak

A Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány pályázatot írt ki az Egyetem rektori feladatainak ellátására, mivel Lánczi András rektori megbízatása 2021. június 30-án lejár.

Lánczi András rektorként hat éven keresztül irányította a Corvinust, mind gazdaságilag, mind szakmailag stabilizálta az Egyetemet. Olyan akadémiai fejlesztési ügyeket támogatott, amelyek szélesebbre tárták az ablakot a nagyvilágra, például a doktori képzés szervezeti és tartalmi kereteinek megújításával vagy a Corvinus Institute for Advanced Studies megalapításával. Felismerte a versenyképesség hiányát a hazai felsőoktatásban, és sikeresen előkészítette a Corvinust az új működési formára történő átállásra. Köszönet illeti Lánczi Andrást elvitathatatlan érdemeiért, további munkájához az Egyetem sok sikert kíván.

A Corvinus Egyetem Szenátusának támogatása után a fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriuma kezdeményezte Takáts Előd kinevezését. Áder János köztársasági elnök 2021. június 24-én személyesen adta át megbízatását. Az új rektor 2021. augusztus 1-től kezdi meg tevékenységét.

– emelte ki Hernádi Zsolt, a Corvinust fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Takáts Előd rektori tervei között szerepel a maradandó tudást eredményező élményszerű oktatás megteremtése, és olyan tudás átadása, amely versenyképes ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat.

– mondta Takáts Előd, a Budapesti Corvinus Egyetem új rektora.

Az új rektor maga is Corvinus alumnus, 1999-ben szerzett egyetemi diplomát a Corvinus jogelődjén, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, pénzügy-gazdaságpolitika szakirányon. 2000-ben tőzsdei szakvizsgát tett, 2002-ben a Közép-európai Egyetemen szerzett közgazdaságtudományi mesterfokozatot. A Princeton University-n 2004-ben MA, majd 2006-ban PhD fokozatot szerzett közgazdaságtudományból.

Dolgozott az Európai Központi Bank, a Magyar Nemzeti Bank és a Federal Reserve Bank of New York kutatójaként, majd a Nemzetközi Valutaalapnál. 2009 óta a bázeli székhelyű Bank for International Settlements közgazdásza, majd vezető közgazdásza. 2018-tól a London School of Economics and Political Science Visiting Fellow-ja. 2019-től a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2021-ben a Corvinus Szenátusa támogatta egyetemi tanári pályázatát, majd a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. Takáts Előd a pénzügyek, a makroökonómia és a monetáris politika közös területein folytat kutatásokat, legújabb kutatási területei a demográfia és a klímaváltozás közgazdaságtana.