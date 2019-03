Az Európai Parlament magyar tagjainak választását megelőző kampányban csak az a sajtótermék tehet közzé politikai hirdetést, amely péntekig eljuttatja hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszéknek – mondta a szervezet főtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Holman Magdolna közölte: az árjegyzéket postai úton és elektronikusan is el lehet küldeni az ÁSZ-nak, illetve személyesen is be lehet nyújtani.

A sajtóorgánumoknak a május 26-án rendezendő választást követő 15 napon belül meg kell küldeniük összegzésüket a számvevőszéknek arról, hogy kinek, milyen díjért közölték politikai hirdetését.

Az ÁSZ a listákat változtatás nélkül teszi közzé a honlapján – mondta a főtitkár.