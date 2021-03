Aláírták: kilép a Fidesz a Néppártból

Megjelent a hivatalos dokumentum március 18-i dátummal, miszerint kilépnek a Fidesz képviselői az Európai Néppártból – adta hírül Novák Katalin Twitteren.

A kilépésre a korábbi kormányzati és miniszterelnöki nyilatkozatok alapján már számítani lehetett, most a családokért felelős tárca nélküli miniszter be is jelentette, hogy a Fidesz kilép az Európai Néppártból.

Itt az idő elbúcsúzni

– írta rövid bejegyzésében Novák Katalin, mellékelve a Fidesz Európai Néppártból való kilépő nyilatkozatát.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

Az EPP főtitkárának, Antonio López-Istúriz White-nak címzett levélben annyi szerepel, hogy a Fidesz a továbbiakban nem kívánja megőrizni tagságát az Európai Néppártban.