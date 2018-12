Brexit: határidőt adott magának a brit kormány

A brit kormány szerint január végéig a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás, amelyről az eredeti terveknek megfelelően kedden kellett volna szavaznia az alsóháznak.

Theresa May brit miniszterelnök előző este jelentette be, hogy az Európai Unióval elért megállapodást egyelőre nem terjeszti az alsóház elé szavazásra. May ezt azzal indokolta, hogy jóllehet az egyezmény számos kulcsfontosságú pontjának széles körű a támogatottsága, egy elem, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldás esetében „mélységes aggályok tapasztalhatók”, és ha a szavazást az eredeti terveknek megfelelően kedd este megtartották volna, az egyezményt az alsóház „jelentős többséggel” elutasította volna.

A kormányfő nem jelölt ki új időpontot a szavazásra.

Az alsóház keddi ülésnapján azonban Robin Walker, a Brexit-ügyi minisztérium államtitkára közölte: a kormány szándéka az, hogy a megállapodás január 21. előtt a ház elé kerüljön.