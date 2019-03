Brexit: már a brit kormány sem számít semmi jóra

Az újabb brüsszeli tárgyalási forduló kudarca után már a brit kormány sem számít arra, hogy az ország EU-tagsága megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló, januárban óriási többséggel elutasított megállapodást a londoni alsóház a jövő hétre beütemezett második szavazáson elfogadja – közölte a brit sajtó csütörtökön.

Az egyezményt az alsóház a múlt hónapban 230 fős – az újkori brit politikatörténetben példátlan – többséggel vetette el. A kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas alsóházi Brexit-tábora és a kormány külső támogatója, a szintén EU-szkeptikus Demokratikus Unionista Párt attól tart ugyanis, hogy

az ország végérvényesen vámunióban maradhat az EU-val, ha szükségessé válik az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás (backstop).

A londoni alsóház a kilépési megállapodás elutasítása után felszólította a brit kormányt, hogy kezdeményezze az EU-nál a Brexit-megállapodással már lezárt kilépési tárgyalások újranyitását, és keressen a backstop-mechanizmus helyett „alternatív megoldásokat”. Az erről tartott brüsszeli tárgyalások azonban nem hoztak érdemi áttörést, mivel az EU nem hajlandó újranyitni a Brexit-megállapodást.

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap csütörtöki kiadásában kormányzati tisztviselőket idézve azt írta: Theresa May miniszterelnök kormánya „beletörődött” abba, hogy az alsóház a jövő keddre kitűzött második szavazáson is elutasíthatja a Brexit-megállapodást.

A lapnak nyilatkozó egyik kormányilletékes szerint „szinte biztosnak tűnik” az újabb vereség a parlamentben.

A Telegraph értesülése szerint Julian Smith, az alsóházi tory pártcsoport frakciófegyelmének fenntartásáért felelős kabinettag már figyelmeztette a képviselőket, hogy a kormány törölheti a 18 napos húsvéti parlamenti szünetet, ha az alsóház a Brexit-megállapodás elutasításával a kilépés halasztásáról dönt.

Theresa May miniszterelnök a múlt héten bejelentette: ha a ház újból elveti az egyezményt, akkor kormány azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy engedi-e a megállapodás nélküli Brexitet a parlament.

Minden felmérés azt mutatja, hogy az alsóház jelentős többsége ellenzi a rendezetlen kilépést az EU-ból, tehát ha ez a kérdés valóban a képviselők elé kerül, akkor szinte biztosra vehető, hogy elutasítják a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnését.

Theresa May bejelentése szerint ha az alsóház a megállapodást és a megállapodás nélküli Brexitet egyaránt elutasítja, akkor a kormány lehetővé teszi a szavazást a kilépés március 29-ei határidejének meghosszabbításáról.

Ehhez viszont a többi 27 uniós társállam egyhangú beleegyezése is kell.

A Financial Times című londoni üzleti napilap szintén azt írta csütörtöki kiadásában, hogy ha nem sikerül jogilag kötelező erejű módosításokat elérni a Brexit-megállapodásban, akkor „a Downing Street bennfentesei” is újabb elsöprő vereségre számítanak a megállapodásról szóló jövő heti szavazáson. A lapnak Theresa May név nélkül nyilatkozó egyik tanácsadója azt mondta: ha a kormány elveszíti a jövő keddi szavazást, elveszíti az ellenőrzést a Brexit-folyamat felett.