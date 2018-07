Donald Trump: Putyinnal lehet a legkönnyebb

Az amerikai elnök szerdán és csütörtökön Brüsszelben a NATO-csúcsértekezletén vesz részt, onnan az Egyesült Királyságba utazik, ahol tárgyal Theresa May brit kormányfővel, és jövő hétfőn a finn fővárosban, Helsinkiben lesz a csúcstalálkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

– fogalmazott Donald Trump Washingtonban, a Fehér Háznál, mielőtt elindult.

Boris Johnsont, a hétfőn lemondott brit külügyminisztert az elnök a barátjának nevezte.

A NATO-csúcstalálkozó előtt még hétfőn kiadott Twitter-bejegyzésében Donald Trump megismételte a tagországoknak címzett bírálatát, leszögezve, hogy

a tagországok még mindig nem tesznek eleget befizetési vállalásaiknak.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. július 10.