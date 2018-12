Elhalaszthatják a Brexit-szavazást a brit parlamentben

Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a kormány elhalasztja a kedd estére kitűzött alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, és Theresa May miniszterelnök megpróbál módosításokat elérni az egyezményben a jövő heti évzáró EU-csúcson. Az értesülést Theresa May miniszterelnök hivatala és a Brexit-ügyi miniszter is cáfolta.