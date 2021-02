Először szólalt meg hivatalából való távozása óta Donald Trump

Először adott interjút Donald Trump azt követően, hogy távozott hivatalából. A volt amerikai elnök floridai otthonába költözött és kerülte a sajtónyilvánosságot, most azonban interjút adott a Newsmax-nak, amiben Joe Biden elnökségének első hónapjáról is elmondta véleményét – számolt be a Hír TV.

Mi csökkentettük az adókat, megszabadultunk a szabályozásoktól. De itt van az űrhaderő. Ez már önmagában hatalmas eredmény. 74 év után az amerikai hadsereg egy újabb ága jött létre. Ezen felül megépítettük a falat a mexikói határon. Mexikó hajlandó lett volna fizetni érte kisebb összeget. És 28 ezer katonát is küldtek, hogy ellenőrizzék a határszakaszt a fal megépítése előtt. És most nézzék meg mi történik. A mexikói elnök, aki mellesleg nagyszerű fickó, kérésemre 28 ezer katonát küldött a határra, amiért mi semmit nem fizettünk. Ami most a határon történik, szégyen. Emberek százezrei fognak beáramlani

– mondta a volt amerikai elnök.

Az amerikai elnök azt is kiemelte, hogy számos külpolitikai egyezmény felbomlott, miután távozott pozíciójából.

Mindannyian készek voltunk arra, hogy alkut kössünk Iránnal. Nagyszerű egyezmény lett volna. Amiről most beszélnek, az katasztrófa. Mi szinte teljesen kivonultunk a Közel-Keletről és hazahoztuk a katonáinkat. Egy vagyont költöttünk más országok védelmére, amelyek ezt nem is értékelték és nem fizettek érte

– mondta.

Donald Trump nem cáfolta, de nem is erősítette meg, hogy indul a 2024-es elnökválasztáson.