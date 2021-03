ENSZ: tömeggyilkosság ami Mianmarban folyik

Tömeggyilkosságnak nevezte a mianmari katonai junta tüntetőkkel szembeni fellépését Tom Andrews, az ENSZ mianmari különleges jelentéstevője, miután a helyi biztonsági erők szombaton 114 tiltakozóval végeztek, ezzel a tüntetések halálos áldozatainak száma 420-ra nőtt.

Mintegy háromezer falusi menekült el vasárnap a délkelet-mianmari Karen államból a szomszédos Thaiföldre, mert a hadsereg olyan térségeket kezdett bombázni, ahol egy etnikai alapon szerveződő fegyveres csoport tevékenykedik – közölték aktivisták és a helyi sajtó.

– hangsúlyozta közleményében Andrews.

A jelentéstevő szerint ha nem a Biztonsági Tanács, akkor egy nemzetközi csúcstalálkozó segítségével kellene nyomást gyakorolni a katonai juntára annak érdekében, hogy véget vessen a vérengzésnek.

The military celebrated Armed Forces Day by committing mass murder against the people it should be defending. The Civil Disobedience Movement (CDM) is responding with powerful weapons of peace. It’s past time for the world to respond in kind with & for the people of Myanmar. pic.twitter.com/kZCZmpI0jm

A tisztségviselő úgy véli, be lehetne fagyasztani az ország pénzügyi forrásait, hogy a hadsereg ne vásárolhasson több fegyvert. Az aggódó vagy elítélő közlemények sovány vigaszt jelentenek a mianmariak számára, akiket tömegével mészárol le a hadsereg. Andrews szerint a jelenlegi helyzetben a szó már nem elég, eljött a kemény és összehangolt nemzetközi fellépés ideje.

Eközben a Burma Human Rights Network (BHRN) nevű jogvédő szervezet azt kérte a nemzetközi közösségtől, hogy

hirdessenek globális fegyverembargót és létesítsen repüléstilalmi övezetet Mianmar felett.

A civil szervezet emlékeztetett, hogy a hadsereg a polgári engedetlenségi mozgalomhoz csatlakozó karen gerillák kezén lévő falvakat bombázott. Az 53,3 milliós mianmari lakosság 7 százalékát kitevő karen kisebbség nagyobb autonómiára törekvő fegyveresei több mint hetven éve folytatnak gerillaháborút az ország keleti őserdeiben.

A szombati tüntetések véres leverése ellenére vasárnap újra utcára vonultak a tüntetők Mianmarban, hogy tiltakozzanak a hadsereg hatalomátvétele ellen.

Megmozdulásokat szerveztek az ország két legnagyobb városában, Rangunban és Mandalajban, de más településeken is tartottak demonstrációkat. A biztonsági erők több helyszínen újra brutálisan léptek fel a tüntetőkkel szemben, legalább ketten életüket vesztették.

Bagóban a katonák tüzet nyitottak egy gyászmenetre, amely az előző nap meggyilkolt, húszéves tüntetőt kísért utolsó útjára. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Más helyszíneken, köztük Rangunban, Meiktilában, Monjvában és Mandalajban is sor került a szombati megmozdulások áldozatainak elhantolására.

Szombat volt a tüntetések legvéresebb napja azóta, hogy a hadsereg február 1-jén átvette a hatalmat Mianmarban.

Médiaértesülések szerint a biztonsági erők 114 emberrel végeztek, köztük több gyerekkel.

Mandalajban legalább negyvenen, míg Rangunban 27-en vesztették életüket. A puccs óta összesen több mint 420 tiltakozót öltek meg.

Az előző napi vérengzést számos ország és nemzetközi tisztségviselő bírálta. António Guterres ENSZ-főtitkár elmondta: elborzasztották a történtek.

– írta Guterres a Twitteren.

I am deeply shocked by the killing of dozens of civilians, including children & young people, by security forces in Myanmar today.

The continuing military crackdown is unacceptable and demands a firm, unified & resolute international response. https://t.co/qtnQaH5jvN

— António Guterres (@antonioguterres) March 27, 2021