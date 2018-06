Fontos gesztust tett az új amerikai nagykövet

David B. Cornstein magyarul köszönt és a hazánkkal való kapcsolatáról beszélt bemutatkozó videójában.

“Jó napot kívánok” – ezekkel a szavakkal kezdődik az új amerikai nagykövet, David B. Cornstein videója, amelyet az amerikai nagykövetség posztolt a Facebook-oldalára. A diplomata egyébként június 22-én érkezett a fővárosba, köszöntőjében pedig kihangsúlyozza, hogy fontos kapcsolatot ápol Magyarországgal.

Magyarországot egész életemben a szívemben őriztem. Szeretett nagymamám, Sarah az Önök országában született – mondta.

David B. Cornstein New York-i milliárdos üzletember – akinek nagymamája magyar születésű –, korábban a kormányzati szférában és jótékonysági szervezetekben is vállalt szerepet. Tevékenykedett New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként, a Battery Park városi tanácsának tagjaként, valamint egy kemoterápiás kezelésekre szakosodott és egy cukorbetegekkel foglalkozó alapítvány is az év emberének választotta.

Kinevezése előtti szenátusi meghallgatásán az amerikai-magyar kapcsolatok erősítését, az amerikai gazdasági érdekek érvényesülését, a demokratikus értékek előmozdítását, valamint az antiszemitizmus visszaszorítását nevezte céljainak.

Az amerikai nagykövet előtt Virginia Hesse, a Ghánai Köztársaság, valamint Anunciada Fernández de Córdova y Alonso Viguera, Spanyolország új magyarországi nagykövete is átadta megbízólevelét a köztársasági elnöknek.