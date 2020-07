Forr a levegő Németország és Lengyelország között

Bekérették a lengyel külügyminisztériumba szerdán a német ügyvivőt a heves elnökválasztási kampányról tudósító német sajtó állítólagos részrehajlása miatt.

Lengyelország elutasítja a manipulációt és az egyoldalú értékeléseket a német sajtóban és a német társtulajdonban lévő lengyel sajtóorgánumokban megjelent cikkekben, amelyek azt az egyértelmű benyomást keltik, hogy a lengyel elnökválasztáson induló egyik jelöltet támogatják a voksolás küszöbén

– olvasható a lengyel külügyi tárca dpa német hírügynökségnek eljuttatott állásfoglalásában.

A varsói német nagykövetség megerősítette a megbeszélés tényét, de további részleteket nem osztott meg.

A német ügyvivő bekéretésére azt követően került sor, hogy Andrzej Duda lengyel elnök pénteken élesen bírálta a svájci-német Ringier Axel Springer kiadó tulajdonában lévő Fakt című lengyel bulvárlapot, amely címlapján számolt be egy elnöki kegyelemben részesített elítélt pedofilról. Egyes lengyel politikai kommentátorok szerint a bulvárlap vitatott címlapját akár úgy is lehetett értelmezni, mint ami arra utal, hogy az elnök maga is szexuális bűnöző.

Kormányzati tisztségviselők korábban elmondták, hogy a kegyelem nem vonatkozott az elítélt börtönbüntetésére, amelyet egyébként teljes egészében letöltött, hanem csak az áldozattal kapcsolatos távoltartási végzésre. Az időközben felnőttkorú áldozat pedig saját maga kérte a végzés hatályon kívül helyezését.

Német támadás újabb példáját látjuk ebben a választásban … , ami ezúttal ellenem irányul

– hangsúlyozta Duda pénteken.

A lengyel elnök élesen bírálta a Die Welt című német lap varsói tudósítóját is, aki azt írta, hogy amennyiben Duda kihívója, Rafal Trzaskowski győzne a voksoláson, az enyhülést hozna a lengyel-német kapcsolatokban.

Andrzej Duda lengyel elnök, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje vezeti a népszerűségi listát az elnökválasztás vasárnapi második fordulója előtt 47 százalékkal, míg Rafal Trzaskowski, a liberális Polgári Platform jelöltje, varsói főpolgármester a szavazatok 46 százalékára számíthat a Társadalmi Változások nevű közvélemény-kutató intézet által a wPolityce.pl oldal számára készített felmérés szerint.