Kormányinfó

A kormány benyújtja a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot

A kormány jövő kedden nyújtja be az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amelyben kéri a rendkívüli jogrend megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló döntés meghozatalát – jelentette be a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azt is közölte, hogy felszámolják a tranzitzónákat.