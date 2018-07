Készülhet a megadásra London

Egyre csökkennek Theresa May választási lehetőségei, miután a Brexit-főtárgyaló elutasította legutóbbi javaslatait, az Európai Parlament pedig vétóval fenyeget.

Tovább gyengült pénteken a font, miután Brüsszel elutasította a brit kormány vámügyi javaslatát is, amellyel London az északír–ír határ kérdését kívánta rendezni. Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója az új Brexit-miniszterrel, Dominic Raabbal folytatott tárgyalása után közölte: az Európai Unió nem adhat felhatalmazást a vámszabályai alkalmazására, illetve az áfa és a jövedéki adó beszedésére olyan országnak, amelyik nem a tagja, és amelyre nem vonatkozik az EU irányítási struktúrája.

London olyan rendszert javasolt, amelynek értelmében a szigetország az uniós vámtarifákat, illetve az EU kereskedelempolitikai szabályait alkalmazná azokra a termékekre, amelyek belépnek brit területre, de végcéljuk az EU.

Barnier korábban gyakorlatilag elutasította az árucserére vonatkozó brit szabadkereskedelmi javaslatot is. A kilépési tárgyalások tétjét drámai módon emelte az Európai Parlament is, amelynek illetékes testülete pénteken közleményben tudatta: megvétóznak minden olyan esetleges megállapodástervezetet, amelyben nem sikerül megfelelően rendezni az északír–ír határ ellenőrzésének kérdését.

A kilépési megállapodást októberben kellene aláírni, és Theresa May kormányfőnek egyre kevesebb ideje és választása van. Elfogadhatja Brüsszel ajánlatát, és maradhat a vámunióban – ezt a gazdasági szereplők ugyan üdvözölnék, a kilépéspártiak azonban megpróbálnák megbuktatni miatta a kormányfőt. May megkockáztathatja a megállapodás nélküli, úgynevezett hard Brexitet is, de ezzel politikai, gazdasági és pénzügyi káoszba sodorná az országot.

May helyzetét nehezíti, hogy rekordmélységbe süllyedt a támogatottsága, már csak a felnőtt lakosság 30 százaléka elégedett a teljesítményével, a kormányéval pedig mindössze 22 százalék.

Közben alig három nap alatt több mint 340 ezren írták alá az Independent című napilap által indított kezdeményezést, amelyben új népszavazást követelnek az esetleges megállapodásról. A referendumot egyre több tekintélyes politikus is támogatja, és bár a kormány változatlanul elzárkózik előle, sokatmondó jel, hogy a fogadóirodáknál az év eleje óta a felére csökkentek az oddsok.

