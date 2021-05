Küszöbön a Gázai övezet lerohanása?

Újabb rakétatámadás érte Tel-Avivot csütörtökön, Izrael válaszul a Gázai övezet iszlamista szervezeteinek katonai célpontjait lőtte. Az izraeli hadsereg szerint már Libanonból is lőnek.

Negyedik napja tart, és egyre inkább elmérgesedik az izraeli-palesztin konfliktus. Az izraeli hadsereg mostanáig 750 gázai célpontot, köztük alagutakat és 160 rakétakilövő állomást támadott meg. Megsemmisített négy sokemeletes házat, és megölt mintegy 60 gázai fegyverest, köztük a Hamász, illetve az Iszlám Dzsihád több vezetőjét is – közölte Beni Ganz védelmi miniszter csütörtökön. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint csütörtökön három rakétát lőttek ki Libanon területéről Észak-Izrael irányába, de mindegyik a Földközi-tengerben landolt. Gázából pedig több száz rakétákat lőttek ki a nap folyamán az övezet környéki településekre, de több hullámban az ország távolabbi, déli és középső részeire is.

Délben ismét légiriadó volt Tel-Avivban is, valamint a hadsereg lelőtt négy, az övezetből útnak indított drónt. A főváros elleni rakétatámadásban öten megsérültek.



Az izraeli hadsereg további 9000 tartalékos katonáját mozgósították csütörtökön, és harckocsikat vezényeltek a Gázai-övezet határára. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint az izraeli hadsereg palesztinok elleni hadjáratának lezárásáig „még több időre lesz szükség”. Hidai Zilberman, az izraeli hadsereg főparancsnokának szóvivője a Reuters-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a rakétakilövő-állomások, illetve a házi készítésű rakéták gyártására szolgáló épületek elleni izraeli légitámadások megzavarják ugyan a Hamász tevékenységét, de ahhoz nem elegendők, hogy véget vessenek a rakétaesőnek.



Nehezebbé vált a dolguk, de meg kell hagyni, hogy a Hamász egy jól szervezet csoport, amelynek megvannak a képességei, hogy akár több napig is folytassa a rakétakilövéseket a már támadások alá vett izraeli települések ellen.

Az izraeli haderők mozgósításáról és átcsoportosításáról szóló hírek hallatán a helyi sajtóban máris megindult a spekuláció egy esetleges invázióról. A Gázai övezet lerohanása nem volna példa nélkül való: az izraeli-palesztin konfliktus 2009-es, valamint a 2014-es elmérgesedése idején is indítottak hasonló hadműveleteket az izraeli védelmi erők. Megfigyelők szerint azonban ez egyelőre kevésbé valószínű, hiszen egy szárazföldi hadművelet magas áldozatokkal járhat mindkét oldalon. A Hamász fegyveres szárnyának szóvivője, Abu Ubajda mindenesetre ellenállásra szólította fel a palesztinokat, miközben egyre több ország vezetője – köztük az amerikai, illetve az orosz elnök, valamint a brit kormányfő is – inti türelemre a feleket és sürgeti a fegyvernyugvást.

Új fronton zajlik az összecsapás

Az erőszak már a zsidók és arabok által vegyesen lakott izraeli településeken is fellángolt. A sajtó zsinagógákat, boltokat ért támadásokról, és nyílt utcai összecsapásokról, lincshangulatról számolt be a zsidók és az arabok között, ezért több városban is kijárási korlátozásokat vezettek be.

Reuven Rivlin államelnök csütörtökön ellátogatott a rakétatámadások által leginkább érintett dél-izraeli vidékekre, és megbeszélést folytatott a Negev-sivatag zsidó és arab településeinek vezetőivel. Rivlin a szerdai incidensekre, a zsidók és arabok közötti összecsapásokra utalva arra kérte partnereit, hogy ítéljék el határozottan ezeket az eseteket.

Ne hagyják, hogy megtörténjenek. Jobbak vagyunk ennél. Az otthonunk ég, és nincs más lakóhelyünk

– mondta az izraeli államfő.



A palesztin kórházak tájékoztatása szerint az izraeli hadsereg által indított légicsapásokban legkevesebb 87-en vesztették életüket a Gázai övezetben, köztük 18 gyermek is. Izraelben, a helyi hatóságok beszámolója szerint, hét embert öltek meg a rakéták: egy az övezet határában járőröző katonát, öt izraeli civilt (köztük két gyermeket), és egy indiai vendégmunkást.

Gázából eddig mintegy 1,750 házi készítésű rakétát lőttek ki Izrael felé.

A kormányalakítási tárgyalásokat is felülírja a konfliktus, Netanjahu újra nyeregben

Sajtóértesülések szerint Naftali Bennet, a jobboldali Jobbra (Jamina) párt vezetője csütörtökön zárt ajtók mellett bejelentette, hogy lekerültek a napirendről a Benjámin Netanjahu, és pártja nélküli kormányról folyó tárgyalások, mert a jelenlegi biztonsági helyzetben a jövendő kormány nem támaszkodhat a Manszúr Abbász vezette arab párt támogatására. Ehelyett újra felélénkültek a Likud és a Jobbra közötti tárgyalások, ahol felmerült annak lehetősége, hogy amennyiben ötödször is választásokra kerül sor, akkor a Jobbra csatlakozna a Likudhoz. A jobboldali tömörülés vezetője cserébe azt kérte, hogy Beni Ganz és Gabi Askenázi helyett ő, valamint pártja legnépszerűbb politikusa, Ajelet Saked legyen a védelmi, illetve külügyminiszter.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök csütörtökön Lodba látogatott, az ország közepén lévő, zsidók és arabok lakta városba, ahol az utóbbi napokban mindkét népcsoport erőszakos etnikai tüntetéseket szervezett a másik ellen. Netanjahu az ott állomásozó határrendészeti egységeknek azt mondta, hogy kész jóváhagyni nagy horderejű intézkedéseket az erőszak elfojtása érdekében, beleértve a katonai erők bevetését, illetve a vitatott, bírósági tárgyalás nélküli letartóztatásokat, amelyet „adminisztratív fogva tartásnak” neveznek.