Lukasenka felszólította a belügyet a tüntetés felszámolására

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök

utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben

– jelentette szerdán a Belta fehérorosz állami hírügynökség.

Az állami tájékoztatás szerint az elnök a határőrizet megszigorítását is elrendelte annak érdekében, hogy az országba ne juthassanak be „fegyverek és harcosok”. Emellett az államfő utasította a titkosszolgálatokat, hogy folytassák a kutatást az utcai tiltakozások szervezői után. Lukasenka azt is kijelentette, hogy

az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba.

Cihanouszkaja Lengyelországba ment

Mindeközben Lengyelországba érkezett a fehérorosz ellenzéki elnökjelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja egyik munkatársa, Veranika Capkala, valamint az elnökválasztásból kizárt férje, Valerij Capkala – jelentette szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

Az ukrán fővárosból, Kijevből két gyerekével érkező házaspárt kedd este a varsói repülőtéren Michal Szczerba lengyel ellenzéki képviselő fogadta a Polsat News szerint. Szczerba korábbi közlések szerint a fehérorosz ellenzék meghívására Fehéroroszországban tartózkodott az augusztus 9-ei elnökválasztás idején.

Keddi Twitter-bejegyzésében Szczerba megköszönte a lengyel külügyminiszter, Pawel Jablonski és a LOT lengyel állami légitársaság együttműködését a Capkala család fogadásában. Mateusz Morawiecki kormányfő ígértének megfelelően,

Lengyelország „kész befogadni az üldözésnek kitett személyeket”

– reagált Szczerba bejegyzésére Jablonski, utalva a lengyel miniszterelnök által minap bejelentett, a fehéroroszországi üldözöttek támogatásáról szóló tervre. Szczerba tudatta: Veranika Capkala csütörtökön Varsóban az ellenzéki többségű szenátus elnökével, Tomasz Grodzkival találkozik, és Capkala találkozni akar a Litvániába menekült Cihanouszkajával is.

A lengyel sajtó szerint Veranika Capkala a fehérorosz elnökválasztás napján távozott hazájából Oroszországba, onnan pedig Ukrajnába ment, ahol a Minszket már korábban elhagyó férjével találkozott.

Cihanouszkaja másik munkatársát, Marija Kalesznyikavát az elnökválasztás előestjén a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették, majd szabadon engedték.

Fehéroroszországban másfél hete folyamatosak a hatóságok által brutálisan kezelt tüntetések. A tiltakozók szerint Aljakszandr Lukasenka elnök elcsalta az elnökválasztást, amelyen a hivatalos adatok szerint a voksok 80,1 százalékát kapta. Lukasenka az ellenzékre hárította a felelősséget az erőszak elharapózásáért, szerdán arra utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben, és a határőrizet megszigorítását is elrendelte.