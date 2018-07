Megkongatta a vészharangot Brüsszel

Bár Dominic Raab Brexit-ügyi miniszter Brüsszelbe utazott, hogy a brit javaslatcsomagról tárgyaljon, az EU a legrosszabb kilépési forgatókönyvre igyekszik felkészíteni a tagállamokat.

A brit bankoknak és biztosí­­tó­knak fel kell készülniük arra is, hogy egy keményvonalas Brexit esetén nem feltétlen lép életbe átmeneti időszak márciusban – idézi Nausicaa Delfast, a brit pénzügyi felügyelet (FCA) nemzetközi stratégiai részlegének vezetőjét a Reuters hírügynökség. Delfas kiemelte: bár az Európai Unió és az Egyesült Királyság korábban már megállapodtak abban, hogy 2020 végéig átmeneti időszak következhet, ezt a megegyezést egyelőre nem ratifikálták. Delfas ugyanakkor optimista, úgy véli, a brit piac integráltsága nincs veszélyben. „Hiszünk benne, hogy olyan kedvező egyezséget lehet kötni, amely mind az Egyesült Királyság, mind az EU érdekeinek megfelel” – mondta. Az új Brexit-ügyi miniszter, Dominic Raab mindenesetre a közeljövőben technikai tanácsokkal láthatja el a vállalkozásokat és a háztartásokat azzal kapcsolatban, miképp készüljenek egy esetleges megállapodás nélküli kilépésre.

Tegnap azonban még azon dolgozott, hogy ne ez a forgatókönyv valósuljon meg, a miniszter Brüsszelben találkozott a Brexit uniós főtárgyalójával, Michel Barnier-val.

Uniós berkekben is számolnak azzal, hogy zátonyra futhatnak a brit egyeztetések. Az Európai Bizottság tegnap közzétett egy 16 oldalas dokumentumot, amelyben arra figyelmezteti a tagállamok állampolgárait és az üzleti szférát, hogy ha a britek megállapodás nélkül lépnek ki az unióból, kígyózó sorok lehetnek a határokon és a kikötőkben, fennakadások fordulhatnak elő a légi közlekedésben, és szigoríthatják az adatok továbbítására vonatkozó jogszabályokat is. „Továbbra sem biztos, hogy március 30-ra lesz jóváhagyott kilépési megállapodás” – olvasható az uniós dokumentumban.

A Bloomberg felmérése szerint a font ugyanolyan mértékben zuhanhat majd, ha április 29-re nem lesz ratifikált kilépési megegyezés, mint 2016 júniusában, amikor a britek a Brexit mellett voksoltak a népszavazáson – akkor egy napon belül 8,1 százalékot esett az értéke a dollárral szemben. A brit külkereskedelmi miniszter, Liam Fox azonban arra figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy a megállapodás nélküli kilépést a tagállamok gazdasága is megsínylené. A miniszter hangsúlyozta:

azután, hogy a britek nyilvánosságra hozták 104 oldalon át részletezett Brexit-javaslataikat, a labda most az uniós térfélen pattog.

A UBS stratégája, John Wraith úgy véli, még ha gyümölcsözők lesznek is a Brexit-tárgyalások, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a brit parlament megtorpedózza a megállapodást. Londonban nem pusztán az ellenzék és a kormányzó kabinet között húzódik szakadék, de a héten a May vezette Konzervatív Párt tagjai is egymás torkának estek – az ellenzékiek előtt – a Brexittel kapcsolatos nézeteltérések miatt.

A miniszterelnöknek ráadásul egyéb problémákkal is meg kell birkóznia: míg a hét végén Észak-Írországba utazott, hogy a régió Brexit utáni jövőjéről egyeztessen, brit lapinformációk szerint több parlamenti tag is bizalmatlansági indítványt szeretne kezdeményezni ellene.

