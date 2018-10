Megújul a NAFTA

Washington és Ottawa megállapodott az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) megújításában – jelentették vasárnap éjjel amerikai lapok.

A The Wall Street Journal pontosan meg nem nevezett forrásból, de a tárgyaló delegációktól származó értesülései szerint Kanada csatlakozik az Egyesült Államok és Mexikó között augusztusban megszületett egyezséghez, s ezzel véget ér a hónapok óta tartó bizonytalanság a negyedszázados kereskedelmi egyezmény jövőjét illetően.

A lap meglepetésnek minősítette a megállapodást, utalva arra, hogy alig négy nappal korábban Robert Lighthizer amerikai főtárgyaló a kongresszusban azt mondta, az Egyesült Államok és Kanada nézetei között olyan nagy a különbség, hogy lehetetlenség a Washington által kijelölt vasárnapi határidőig megállapodni, így az Egyesült Államok arra készül, hogy csakis Mexikóval újítja meg a NAFTA-t.

A héten New Yorkban az ENSZ-közgyűlés ülésszakának idején tartott megbeszéléseken nagyon intenzív egyeztetések folytak Washington és Ottawa között, és a tárgyalásokba – a The Wall Street Journal információi szerint – bekapcsolódott Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója, Jared Kushner is.

Az első kiszivárgott információk szerint Kanada tett engedményeket: a többi között például megnyitja majd az eddig zárt piacát az amerikai tejtermékek előtt, és beleegyezett az Egyesült Államokba vámmentesen exportálható gépjárművek Trump által megszabott kvótájába. Nem sikerült viszont megállapodni az acél- és alumíniumtermékekre Washington által kivetett védővámok ügyében.