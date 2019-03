Összeomolhat a brit gazdaság

A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg.

Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a kormányzó Konzervatív Párton és a kabineten belül is többen Theresa May miniszterelnök rövid időn belüli lemondásához kötnék az EU-val novemberben elért, a londoni alsóházban eddig kétszer is elutasított Brexit-megállapodás elfogadását, a Downing Street azonban vasárnap cáfolta a készülő „puccsról” szóló sajtóbeszámolókat.

Philip Hammond pénzügyminiszter a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a megállapodás nélküli Brexit már rövid távon katasztrofális töréseket okozna a brit gazdaságban, hosszú távon pedig szegényebbé tenné Nagy-Britanniát európai uniós szomszédainál.

Hammond elmondta:

a kormány eddig 4,5 milliárd fontot (1700 milliárd forintot) költött készenléti intézkedések kidolgozására a Brexit-megállapodás elmaradása esetére, a költségvetésben pedig van egy 26 milliárd fontos (9500 milliárd forintos) tartalék az esetleges megállapodás nélküli Brexit hatásainak enyhítésére.

A pénzügyminiszter szerint azonban hosszú távon ez sem fedezné a károkat, nem akadályozná meg a brit gazdaság zsugorodását és a brit lakosság szegényebbé válását.Arra a kérdésre, hogy a May ellen készülő „puccsról” a vasárnapi brit sajtóban megjelent hírek valósak-e, és a kormányfő valóban „az út végére ért-e”, Hammond úgy fogalmazott, hogy „egyáltalán nem ez a helyzet”, és egyébként sem a miniszterelnökről vagy bárki másról, hanem az ország jövőjéről van szó.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap kormányzati forrásokat idéző beszámolója szerint viszont „teljes körű kabinetpuccs” bontakozott ki Theresa May lemondatására.

A lap közölte: 11 olyan miniszterrel beszélt, akik megerősítették, hogy a kormányfő távozását akarják elérni, és már a hétfői kabinetülésen előterjesztik Theresa Maynek e követelésüket.

A The Sunday Timesnak nyilatkozó források szerint a „puccsisták” David Lidingtont, a kabinetiroda vezetőjét szánják Theresa May átmeneti utódjának a Bexit végigviteléig, és ősszel zajlana le a hivatalos vezetőváltási folyamat.

Lidington a kabinetiroda élén betöltött tisztségében Theresa May helyettesének számít.

A The Sunday Timesnak egy név nélkül nyilatkozó kabinettag azt mondta, hogy May „tíz nap múlva már nem lesz miniszterelnök”.

A Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi tömeglap kormányzati forrásai szerint ugyanakkor a kabinet Brexit-párti tábora Michael Gove környezetvédelmi, élelmiszerügyi és vidékfejlesztési minisztert szeretné May utódjának, és ez a kabinetfrakció az EU-pártinak tartott Lidingtont vádolja puccskísérlettel.

Michael Gove a Konzervatív Párt Brexit-táborának egyik legbefolyásosabb tagja, ám korántsem tartozik ahhoz még sokkal keményvonalasabb EU-szkeptikus tory frakciócsoporthoz, amely – Gove-val ellentétben – mereven elutasítja az EU-val novemberben kötött Brexit-megállapodást, és amelynek tagjai közül sokan a „tiszta Brexitet”, vagyis kifejezetten a megállapodás nélküli kilépést szorgalmazzák.

A vasárnapi brit sajtóértesülések közös vonása az, hogy a kormányon és a pártfrakción belüli indulatokat Theresa May szerdai, a parlamentet rendkívül éles hangvételben bíráló televíziós nyilatkozata korbácsolta fel.

May szerda este, Downing Street-i hivatalából közvetített televíziós nyilatkozatában kijelentette, hogy a londoni parlament két év alatt sem volt képes egyetértésre jutni a Brexit módjáról, és az Egyesült Királyság emiatt nem tud időben, vagyis jövő pénteken elfogadott Brexit-megállapodással kilépni az Európai Unióból.

A konzervatív párti kormányfő hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a Brexit március 29-én lejáró határidejének június 30-ig terjedő halasztását.

Az EU a csütörtök-pénteki csúcsértekezleten azonban olyan megoldásra jutott, hogy ha a brit parlament a jövő héten elfogadja a Brexit-megállapodást, a kilépés május 22-éig – az európai parlamenti választások előtti napig – halasztható.

A Brexit-egyezmény újbóli elutasítása esetén viszont a brit kormánynak április 12-éig ismertetnie kell az EU-val a további menetrendről szóló elképzeléseit, és döntenie kellene arról is, hogy részt akar-e venni az EP-választásokon.

Ha erre a brit kormány hajlandó, akkor az EU-csúcson elért megállapodás alapján a Brexit hosszabb ideig tartó – egyelőre kijelölt határidő nélküli – halasztása is szóba kerülhet, ha viszont London továbbra is elveti a részvételt az EP-választásokon, akkor április 12-én elvileg megállapodás nélkül megszűnhet a brit EU-tagság.

Egyelőre azonban az sem biztos, hogy a Brexit-megállapodás a jövő héten ismét az alsóház elé kerül. Theresa May ugyanis a képviselőkhöz intézett pénteki levelében egyenes utalást tett arra, hogy csak akkor terjeszti be ismét szavazásra az egyezményt, ha megvan a többség az elfogadáshoz.

Vasárnapig csaknem 5 millióan írták alá azt a hivatalos – a kormány és a parlament petíciós honlapján közzétett – felhívást, amely a Brexit leállítását és a brit EU-tagság fenntartását követeli. Előző nap több mint egymillióan tüntettek Londonban az újabb EU-népszavazás kiírásáért.