Példátlannak tartják Donald Trump felvetését

Donald Trump amerikai elnök akkor engedélyezi a Microsoftnak a TikTok észak-amerikai, ausztráliai és új-zélandi egységének felvásárlását, ha a vállalat elfogadja, hogy a tranzakcióból az Egyesült Államok kincstára is jelentős részben részesedjen. Ezt azt követően közölte a Microsoft vezetőjével, hogy korábban már figyelmeztette: szeptember 15-én be fogja tiltani az alkalmazást, ha nem jön létre az üzlet. A világ egyik legnépszerűbb videómegosztó alkalmazása, amelynek csak az Egyesült Államokban 80 millió felhasználója van, a kínai ByteDance technológiai vállalat tulajdona. Részben a tulajdonosra hivatkozva merült fel az amerikai kormányzat részéről, hogy be kellene tiltani az alkalmazást, mert vélhetően nincs biztosítva az amerikai felhasználók adatainak a védelme.

Trump szerint azért illeti meg az üzlet egy jelentős szelete a kincstárat, mert ő teszi lehetővé a létrejöttét.

Való igaz, hogy amikor betiltással fenyegeti a kínai céget, igen nehéz helyzetbe hozza a tulajdonost, aki így jobb híján kénytelen nyomott árral beérni.

Nem világos azonban, hogy Trump elképzelése szerint melyik cégnek kellene fizetnie az amerikai kincstárnak.

Az applikáció körüli csatározások további feszültséget generáltak Kínával, Peking ugyanis azzal vádolja Washingtont, hogy maffiamódszerekkel egyszerűen ellopja a kínai vállalatot, ezt pedig Peking nem fogadja el, és válaszlépéseket tesz.

Közben amerikai kormányzati részről is erős ellenvélemények hangzanak el az elnök ötletével kapcsolatban. Bár felvetik, lehet egyes törvényeket úgy interpretálni, hogy alapját képezzék a részesedési igénynek, valójában az Egyesült Államok történetében nem volt még példa arra, hogy a kormány magánügyletekből közvetlen részesedést kérjen.

A CNBC közben arról cikkezett, hogy a Microsoft azt tervezi, hogy a következő három héten belül, a szeptember 15-i határidőn belül befejezi a TikTok-tal történő akvizíciós tárgyalásokat. A két társaság elvileg már előrehaladott tárgyalásokat folytat, egyelőre az árban nem egyeztek meg, de a televíziós társaság gazdasági újságírója szerint az valahol 10 és 30 milliárd közé tehető.

