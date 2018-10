Rendben zajlott Pompeo és Kim Dzsong Un találkozója

Kellemes utam volt Phenjanba, ahol találkoztam Kim elnök úrral – írta. Hozzátette, további előrelépéseket tettek a szingapúri csúcstalálkozón kötött megállapodások ügyében.

Végül megköszönte, hogy vendégül látták őt és a csapatát.

Pompeo egy fotót is közzétett látogatásáról, amelyen ő és Kim, illetve Stephen Biegun, az Egyesült Államok észak-koreai különmegbízottja, Kim Jo Dzsong, az észak-koreai vezető húga, valamint Kim Szong Hje országegyesítésért felelős tisztségviselő látható.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw

