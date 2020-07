Szűk büdzséből aligha telik az INA-ra

Könnyen új kormányt alakíthat Horvátországban az eddig is irányító kereszténydemokrata HDZ, de a gazdasági kilábalás ettől még nem megy gördülékenyebben. Az idegenforgalomra az idén nem támaszkodhatnak, jó, ha a tavalyi vendégszám harmada meglesz.

A vasárnapi választás nyertese, a HDZ öt hellyel többet szerzett, mint 2016-ban, s így 66 képviselőt küldhet a 151 fős száborba. Ez a parlamenti többséghez ugyan kevés, de Andrej Plenkovic joggal számíthat a kormányát eddig is támogató, kivételezett helyzetben lévő nyolc kisebbségi, köztük egy magyar honatyára, Jankovics Róbertre, akinek 2807 voks is elég volt a mandátumszerzéshez. A HDZ legutóbbi koalíciós partnerének csupán egyetlen képviselője maradt, a megerősödött Most (Híd) viszont nyolc mandátumot szerzett, és az új ciklusban ismét számíthat rá Plenkovic. Vagyis ha nagyon erős nem is lesz az új kormány, de az előzetes várakozásokkal szemben legalább hamar megalakulhat.

Sokat az új kormánytól sem várhatunk.

A gazdasági kilátásokra árnyat vetnek a forgalom 70 százalékos visszaesését jelző első hathavi turisztikai adatok, a szaktárca éves szinten is 66 százalékos visszaeséssel számol.

Az első fél évben 1,6 millió turista 7,6 millió vendégéjszakát töltött az országban. A turisták száma 30, a vendégéjszakáké pedig 32 százaléka az egy évvel korábbinak. Az első nyári hónapban 892 ezer turista érkezett, s 4,8 millió vendégéjszakát töltött el, ami tavaly júniushoz képest szintén majdnem 70 százalékos visszaesés.

A tavalyi rekordévben 20 millió turista 100 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban, s a járvány miatt keletkezett űrt a 4,1 millió lakos képtelen betölteni, hiába népszerűsítik most a belföldi turizmust.

Tavaly a horvát GDP 17 százalékát adta az idegenforgalom. Idén a GDP 8 százalékos visszaesését prognosztizálják az optimistább elemzők. Bár akár két számjegyű GDP-zuhanás adódhatna az első félévi idegenforgalmi adatokból, július első hete már enyhe fordulatot hozott, „csak” 40 százalékos volt a visszaesés.

