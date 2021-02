„Szuper Mario” Draghi lehet a megmentő

A piacok pozitívan reagáltak a hírre, hogy Mario Draghi alakíthat kormányt Olaszországban, bár erősen kérdéses, hogy megkapja-e ehhez a szükséges támogatást a parlamentben.

Megnyugvással fogadták a piacok, hogy Mario Draghit kérte fel szakértői kormány megalakítására Sergio Mattarella államfő.

A tőzsde már önmagában arra a hírre is pozitívan reagált, hogy az államfő bekérette magához az Európai Központi Bank előző elnökét kormányalakítási tárgyalásokra. A milánói FTSE MIB index az európai erősödést is felülmúló 2,2 százalékkal ugrott meg nyitás után, a tízéves államkötvények hozama pedig tíz bázisponttal 0,55 százalékra, kétheti mélypontra csúszott vissza; ez a legnagyobb egy napon belüli zuhanás tavaly június óta. A hozamkülönbség az azonos futamidejű német kötvényhez képest délben 103 bázispontra zsugorodott a kedd délutáni 113 bázispontról, ami a legkisebb különbség január közepe óta. Az UniCredit elemzői szerint ráadásul a száz bázispontos különbség is könnyen elérhető.

Jack Allen-Reynolds, a Capital Economics Európával foglalkozó vezető közgazdásza szerint nem meglepő a befektetők reakciója.

Draghi gazdasági tapasztalatai és politikai képességei kiváló alapot teremtenek arra, hogy átvezesse az országot a válságon

– nyilatkozta a Reutersnek.

A koronavírus-járvány több mint 89 ezer ember életét követelte, és a II. világháború óta nem látott recesszióba sodorta az olasz gazdaságot is, a GDP 8,8 százalékkal zsugorodott tavaly, a helyzeten pedig csak tovább rontott a hetek óta tartó politikai bizonytalanság. Az államfő azután döntött a szakértői kabinet megalakításáról, hogy kedden este eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések. Mattarella véleménye szerint az egészségügyi, társadalmi és gazdasági vészhelyzet sürgős lépéseket követel, egy esetleges választási kampány miatt pedig hónapokig

nem lenne igazán cselekvőképes egy Giuseppe Conte ügyvivő miniszterelnök vezette esetleges kabinet.

Olaszországban a parlament feloszlatása és a választások között hatvan napnak kell eltelnie, és 2018-ban például öt hónapig tartott az új kabinet felállítása. Március végén viszont lejár az elbocsátások tavaly tavasszal elrendelt befagyasztása, így minél hamarabb új programot kell bevezetni, emlékeztetett az államfő. „Áprilisban be kell nyújtanuk az Európai Bizottságnak a gazdasági helyreállítási források felhasználási programját… A jövőnk szempontjából nem veszíthetjük el ezt a lehetőséget” – idézte a Politico az elnököt. Az alapból több mint kétszáz milliárd euró jut Olaszországnak.

A számítógépes játék után „Szuper Mariónak” becézett Draghi 73 éves, 2011 és 2019 között volt az EKB elnöke,

az euróválság idején általános vélemény szerint ő „mentette meg” Európát és a közös devizát. Az olasz közvélemény megfelelő személynek tartja őt az ország vezetésére, mögötte áll az Európai Unió is, az azonban erősen kérdéses, hogy a megosztott parlamentben kap-e majd elég támogatást a kormányalakításhoz. A legnagyobb parlamenti erő, a pártokrácia-ellenes 5 Csillag Mozgalom, azonnal kizárta, hogy felsorakozzon Draghi mögé. Matteo Salvini, a jobbközép Liga vezetője szerint azonban nem az számít, hogy hívják a kormányfőt, hanem az, hogy milyen tervei vannak.

Öt prioritásunk van, és azoknak megfelelően döntünk

– nyilatkozta a Corriere della Serának. Pártja nem akarja, hogy az új kormány adókat emeljen, a politikájának a munkahelyteremtésre és a nyugdíjasokra kell összpontosítania, tette hozzá. Davide Faraone, a centrista Élő Olaszország (IV) szenátusi frakciójának vezetője pedig sürgette a pártokat, hogy „gyorsan és helyesen” cselekedjenek. „Ilyen különleges válsághelyzetben, mint a jelenlegi, nyilvánvalóan autoriter nevek és válaszok szükségesek” – mondta a La Sampának.