Trump és Biden is behúzott már egy-egy települést

Az egyesült államokbeli New Hampshire két kistelepülésén szerdára virradóra ismertté váltak az első elnökválasztási eredmények: az egyikben a hivatalban lévő elnök, Donald Trump, a másikban pedig demokrata párti kihívója, Joe Biden győzött.

New Hampshire állam két kicsiny városában, az amerikai–kanadai határnál fekvő Dixville Notch-ban és a tőle mintegy húsz kilométernyire délre eső Millsfieldben több mint fél évszázada hagyományosan mindig november 3-án nulla órakor nyitják meg a szavazóhelyiséget.

Dixville Notch-ban öten voksoltak, valamennyien Joe Biden demokrata párti elnökjelöltre.

Millsfieldben az újraválasztásáért küzdő Donald Trump republikánus elnök győzött: 16 választó rá szavazott, míg öten Bident támogatták.

New Hampshire azon 11 amerikai tagállam közé tartozik, ahol most kormányzót is választanak. Mind Dixville Notchban, mind Millsfieldben a jelenleg is hivatalban lévő republikánus kormányzóra, John Sununura voksoltak többen.

Az első elemzések megjegyezték, hogy

a két kistelepülés választási eredményei nem tekinthetők irányadónak.

Dixville Notchban például 2016-ban Hillary Clinton, a demokraták akkori elnökjelöltje nyerte el mind az öt voksot, ám az elnökválasztásból nem ő került ki győztesen.