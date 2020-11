Ursula von der Leyen új transzatlanti szövetségre hívja Amerikát

Ursula von der Leyen új, átfogó transzatlanti partnerség és egy új globális szövetség kialakítására szólította fel az Egyesült Államokat.

Az együttműködésnek egyebek mellett a biztonság fokozására, a fenntarthatóságra, a kereskedelemre, a globális versenyfeltételekre, valamint az intézmények megerősítésére kell kiterjednie – mondta az Európai Bizottság elnöke.

It is time for a new transatlantic agenda fit for today’s world.

I am sharing my vision on the Europe’s role in the world with our ambassadors.https://t.co/oKKYlZaiTc

