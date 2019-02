Végleges: Magyarországra jön az amerikai külügyminiszter

Mike Pompeo, az amerikai külügyi tárca vezetője Budapestre látogat – közölte Twitter oldalán John Bolton, amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó. Hozzátette, a Fehér Házban fogadták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, akivel

Emellett fenntartották a NATO iránti elkötelezettségüket, ami nagyszerű előrevetítése Mike Pompeo külügyminiszter jövő heti útjának, és idei közös céljaiknak.

I welcomed FM Szijjarto of Hungary to the White House today where we discussed defense cooperation, energy diversity, confronting Russian malign influence, & maintaining our ironclad commitment to NATO. A great preview of our 2019 goals & Secretary Pompeo’s trip next week 🇺🇸 🇭🇺

