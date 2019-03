Film készült az amerikai zene születéséről

Budapestre érkezik az „America’s Musical Journey” című IMAX® dokumentumfilm. A Morgan Freeman által narrált és Aloe Blacc főszereplésével készült film az Egyesült Államok különleges zenei kultúráját ünnepli, bemutatva a jazz, a blues és a rock ’n'roll születését, körbejárva az országot New Orleanstól Detroitig.

A zene figyelemreméltó módon képes összekötni a különböző kultúrákból érkező embereket. Erre a legjobb példa az Amerikai Egyesült Államok, amely nem csak hatalmas olvasztótégely, hanem számos zenei műfaj szülőhazája, és a legtöbb világhírű előadó otthona is. Róluk is szól az „America’s Musical Journey” című 40 perces IMAX® dokumentumfilm, amely nemrég került bemutatásra Amerikában és áprilisban Budapesten is vetítik majd mozivásznon.



A világhírű dokumentumfilm-rendező Greg Ma cGillivray által jegyzett alkotásban a Grammy-díjra jelölt énekes-dalszerző Aloe Blacc kalauzolja végig a nézőket Amerika zenei utazásán. Az Avicii egyik leghíresebb dalát, a ‘Wake Me Up‘-ot is szerző Blacc a forgatás miatt bejárta az egész országot. Mások mellett New York, New Orleans, Chicago, Nashville, Detroit és Miami utcáin is forgatott, hogy feltárja az amerikai zene gyökereit. A jazz, a blues, a country, rock ’n’ roll és a hip-hop műfajok szellemiségén keresztül ismerhetjük meg az Egyesült Államok történetét és sokszínűségét.

A dokumentumfilmet különlegessé teszi a narrátora is, aki nem más, mint a többszörös Oscar-díjas és Golden Globe -díjas amerikai színész, Morgan Freeman.



„Nagyon sok honfitársunk választja az Amerikai Egyesült Államokat úticéljaként, de talán még kevesen ismerkedtek meg az amerikai zene bölcsőjének számító városokkal. Szeretnénk, ha a magyarok is tudnák, mennyi élmény vár rájuk például Nashville–ben, a country fővárosában, vagy az onnan három órás autóútra található a blues fővárosaként emlegetett Memphisben, ahol egyébként Elvis Presley háza is áll. Zenerajongóknak szintén kötelező a Mississippi torkolatánál fekvő New Orleans. A városban sétálva sok helyen játszanak jazzt a bárokban, de talán a leghíresebb a Francia negyedben a Bourbon street. Bízunk benne, hogy tavaly az amerikai Nemzeti Parkokról szóló film bemutatása után a zenei utazásról szóló filmet is örömmel fogadja majd a közönség” – mondta Farkas Miklós, a Discover America Hungary Egyesület elnöke.



Az „America’s Musical Journey” című filmet Budapesten 2019. április 9-én mutatják majd be eredeti nyelven egy zártkörű vetítésen a Discover America Hungary Egyesület jóvoltából.