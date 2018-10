Nagy az igény a blockbuster produkciókra 

A kiállításszervező szakmában nem megszokott együttműködés született a közelmúltban két szereplő között: a JVS Group hat évre kibérelte a megújult Komplex kiállítóterét.

„Kivételes helyzetbe kerültünk ezáltal, maga a beruházás olyan színvonalat képvisel, amely nyugaton is újdonságként hat, és élen jár a technikai innovációk terén” – nyilatkozta lapunknak Bátyi Dániel, a JVS Group ügyvezető igazgatója. Mint elmondta, ezen a piacon eddig maximum fél évre terveztek egyhuzamban a szereplők.

Úgy gondoljuk, hogy van létjogosultságuk Magyarországon is a nagyszabású, blockbuster kiállításoknak, legalábbis az eddigi látogatottsági adatok azt mutatják, hogy a közönség nagyon igényli az ilyen jellegű produkciókat

– mondta az ügyvezető igazgató.

Oláh Zsuzsanna, a cég kommunikációs és marketingigazgatója elmondta: „Hiánypótló volt egy olyan piaci fél megjelenése, amely edukatív jelleggel üzemeltet kiállításokat, és ezeket világszínvonalú látványvilággal, tartalommal, szórakoztató formában képes megjeleníteni. A hosszú távon való tervezés és a klasszikus, marketingre épülő piaci stratégia tesz bennünket különlegessé. Ebbe jól illik a Komplexszel kötött többéves együttműködés:

nem egy-egy kiállításra tervezünk, ennél nagyobb volumenben gondolkodunk. Együttműködő partnereinkkel cégcsoportunk hosszú távon meg tudja vetni a lábát ezen a nagyon ingoványos talajon.”

A jövőbeli tervekről Batyi Dániel beszélt: „Ezen a területen piacvezetők vagyunk, természetesen arra törekszünk, hogy ezt a pozíciónkat megtartsuk és konszolidáljuk. Szeretnénk, ha velünk együtt fejlődne a hazai edukatív kiállításipar. Célunk az indulás óta ugyanaz: úgy szórakoztassunk, hogy közben tanítunk. Privát promoterként nagyobb sebességfokozatba kapcsol a cégcsoportunk, szünet nélkül üzemeltetünk majd olyan kiállításokat, amilyeneket eddig csak az állami szférában volt lehetséges.

„Napi szinten az hajt minket, hogy összetartunk, és hogy felnézünk egymásra. Illetve a csapatunkkal törekszünk a maximalizmusra, és ez folyamatos fejlődésre sarkall – fogalmazott Oláh Zsuzsanna. – Minden napunk egy hullámvasút, ezért elengedhetetlen a teljes körű bizalom, mert a legváratlanabb helyzetekbe sodródunk, és motiválnunk kell egymást. Tíz éve nem álmodtam arról, hogy a legjobb barátommal irányíthatunk majd egy piacvezető helyzetben lévő céget. Illetve azt sem mertük gondolni, hogy a tíz évvel ezelőtti blockbuster kiállítások aranykorának időszakát is túlszárnyalja majd a sikerünk.”

A közelmúltbeli és a most látogatható kiállításokkal kapcsolat­ban a cég vezetői elmondták:

eddig minden kiállítás sikere felülmúlta az előzőét.

A Titanic több mint 200 ezer látogatóval robbant be, meg is kellett hosszabbítani a nyitvatartást, hogy minél többen láthassák még a zárás előtt. Aztán jött a BODY, és mindent felülmúlt. Még soha nem jelentkezett be ennyi diákcsoport egy kiállításra, mint erre. Látogatórekordot értek el, gyakran kellett kitenniük a megtelt táblát, főleg hétvégente volt óriási a roham. „Azt gondoltuk, hogy ezt már nem lehet tovább fokozni, de az első mutatók szerint A Világ Mú­miáinak közönségsikere még a BODY-ét is felülmúlja majd” – mondta el Oláh Zsuzsanna.

