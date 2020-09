A kerékpársportban nagyot esett a doppingtesztek száma

Ez év január 1-jétől augusztus 31-ig több mint 5000 mintát gyűjtöttek a doppingellenőrök a kerékpársportban – közölte pénteken a sportág tisztaságáért dolgozó Kerékpáros Antidopping Alapítvány (CADF).

Ez a mennyiség fele annyi, mint a tavalyi hasonló időszakban elvégzett tesztek száma, aminek a CADF szerint az a magyarázata, hogy 2020-ban számos eseményt töröltek a nemzetközi szövetség versenynaptárából a koronavírus-járvány miatt,

március közepétől augusztus elejéig szünetelt az idény.

A kevesebb kontroll miatt az alapítványt ért bírálatokat a CADF azzal utasította vissza, hogy valójában „normalizálódott a tesztelési programja”, miután a pandémiára, és vele a fertőzés megnövekedett veszélyére tekintettel jelentősen csökkentették a versenyen kívüli ellenőrzések számát.

Az alapítvány közleményében azt is tudatta, hogy a jelenleg is zajló Tour de France-on „kéz a kézben” dolgozik együtt a francia antidopping-szervezet szakembereivel, szigorú biztonsági intézkedések közepette végezve a koronavírus kimutatására irányuló tesztek mellett a doppingellenőrzéseket is.