Az olimpiai miniszter lett a tokiói szervezőbizottság vezetője

A várakozásoknak megfelelően az eddigi olimpiai miniszter, Hasimoto Szejko lett az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékok szervezőbizottságának új vezetője.

Az 56 éves politikus gyorskorcsolyában és pályakerékpárban összesen hét olimpián – négy télin és három nyárin – vett részt,

1992-ben a gyorskorcsolyázók női 1500 méteres számában bronzérmet nyert. A kormányba 2019 szeptemberében került be. A szervezőbizottság élére csütörtökön nevezték ki hivatalosan, ezzel egy időben lemondott miniszteri posztjáról.

A szervezőbizottság vezetésére azért kellett új embert keresni, mert a testület addigi elnöke, Mori Josiro múlt pénteken lemondott egy, a nőkre tett megjegyzése miatt. Úgy fogalmazott, hogy bosszantja őt, ha az értekezleteken a női tagok túl sokat beszélnek, és emiatt a megbeszélések elhúzódhatnak. Utóbb meggondolatlannak nevezte kijelentését és elnézést kért.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke üdvözölte és tökéletes választásnak nevezte Hasimoto Szejko kinevezését a megüresedett posztra. Hangsúlyozta: a személyi döntés

egy nagyon fontos jele a nemek közötti egyenlőségnek.

„Ő a tökéletes választás a pozícióra, miután komoly olimpiai tapasztalata, hét szereplése, érmes helyezése van, és többször is vezette a japán küldöttséget a játékokon. Nő kinevezésével a szervezőbizottság nagyon fontos jelzést küldött, hogy tekintettel van a nemek között egyenlőségre” – mondta Thomas Bach, hozzátéve: Hasimoto biztosítani fogja, hogy az előkészületek az utolsó hónapokban is folytatódjanak úgy, hogy közben a koronavírus-járványra is tekintettel kell lenni.