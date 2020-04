Belehalt a koronavírus-fertőzésbe Guardiola édesanyja

Hivatalos honlapján közölte a Manchester City, hogy koronavírus-fertőzés következtében életét vesztette a csapat menedzserének, Pep Guardiolának 82 éves édesanyja, Dolors Sala Carrío.

– áll a klub hivatalos közleményében.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

