Beújított Marco Rossi

Előző keretéhez képest 11 új játékost hívott be a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.

Az olasz szakember a hétfői sajtótájékoztatón kiemelte: csaknem tíz hónap telt el az együttes legutóbbi, Wales elleni mérkőzése óta.

Alapvető, hogy mindig rengeteg szempontot kell mérlegelni a kerethirdetés során, most viszont még inkább sok szempontot kellett figyelembe venni. Néhányan sérültek, másoknak nincs csapatuk, esetleg nincsenek megfelelő fizikai kondícióban. Az utolsó kerethirdetéshez képest tizenegy új embert hívtam be

– mondta Marco Rossi.

A keretben négy újonc – Cseri Tamás, Babati Benjámin, Schäfer András és Szőke Adrián – található.

A kapitány hangsúlyozta: a szakmai stáb márciusban készen állt a Bulgária elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre, túl voltak a szükséges előkészületeken. Azóta ugyanezt már a törökökkel és az oroszokkal kapcsolatban is megtették. Hozzátette: az elmúlt időszakban mentálisan igyekeztek karbantartani a játékosokat, folyamatosan emailen, telefonon vagy éppen videokonferencia-beszélgetésen keresztül tartották velük a kapcsolatot. Kiemelte: ez más válogatottnál is így történhetett, a vírushelyzet miatti korlátozások mellett aligha lehetett ennél többet tenni.

A török meccs előtt két napunk lesz edzeni, és aki kicsit is járatos ebben a sportágban, az el tudja képzelni, hogy tíz hónap kihagyás után ez komoly nehézségeket okoz, hogyan tudunk így felkészülni, majd játszani. Ezzel a nehézséggel azonban mindenkinek szembe kell néznie, így ellenfeleinknek is

– nyilatkozta.

Rossi kiemelte: a szeptemberi NL-meccsekből a lehető legtöbbet szeretné kihozni, mert azok számára többet jelentenek két felkészülési találkozónál.

Nem a kivárásos taktika híve vagyok, az agresszív focira törekszem. Szeretnénk az ellenfelet megzavarni a saját térfelén, labdabirtoklás esetén pedig hátulról a megfelelő kockázat felvállalásával akciókat kezdeményezni. Ez a szándék, aztán majd meglátjuk, milyen a hozzáállással párosul mindez. Bátran akarunk játszani, sokat futni és letámadni az ellenfelet. Sok múlik az ellenfél minőségén, mert a török és az orosz csapat is jó szintet képvisel, és szintén agresszív futballt játszik

– mondta.

Rossi elmondta, nemcsak azért hívott be ennyi fiatal és új játékost a keretbe, mert mások nem voltak hadra foghatók, hanem azért, mert meggyőződése szerint pillanatnyilag ők a legjobb formában lévő magyar labdarúgók.

Ha a következő hónapban őrzik azt formájukat és teljesítményüket, amelyben most játszanak, akkor a Bulgária elleni Eb-pótselejtezőre is őket hívom meg a keretbe. Ezeknek a labdarúgóknak lehetőségük lesz ebben a közösen eltöltött kevés időben a bizonyításra, hogy méltók a meghívásra. Előbb a felkészülés során, majd ugyanezt megtehetik a két NL-meccsen is