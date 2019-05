Több mérkőzést is befolyásolhattak az elkövetők az első és másodosztályú spanyol bajnokságban.

A spanyol rendőrség több élvonalbeli és másodosztályú labdarúgót letartóztatott fogadási csalás miatt.

A hatóság egyelőre nem közölt részletes információkat a keddi akcióval kapcsolatban, de az EFE spanyol hírügynökség úgy tudja, több mérkőzést is befolyásoltak az elkövetők az első és másodosztályú spanyol bajnokságban.

Az EFE szerint a Real Madrid két korábbi játékosa, Raúl Bravo és Borja Fernández is érintett, továbbá Carlos Arandát is megnevezi, aki több csapatban is megfordult a Primera Divisiónban.

Rajtuk kívül még Agustín Lasaosát, a Huesca elnökét említették a letartóztatottak között.

Az El Periodico című napilap konkrét mérkőzéseket is megemlít, amelyeket befolyásoltak és amelyekre az elkövetők a 888 és az Unibet sportfogadó oldalakon fogadtak. Az egyik a La Liga idei utolsó fordulójában, azaz a tíz napja lejátszott Valladolid-Valencia (0-2) összecsapás, a másik a tavaly májusban rendezett Huesca-Gimnastic de Tarragona (0-1) másodosztályú találkozó.

A második vonalból tavaly másodikként feljutott Huesca, miután bebiztosította élvonalbeli szereplését, kikapott az utolsó két fordulóban, idén viszont sereghajtóként búcsúzott az első osztálytól.