Dárdai Pál legidősebb fia Fehérvárra igazolt

A Mol Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Dárdai Palkó, a korábbi szövetségi kapitány Dárdai Pál legidősebb fia.

Az OTP Bank Liga második helyén álló klub honlapján a Hertha BSC-től érkező, a jobb és a bal szélen egyaránt bevethető 21 éves középpályás elmondta, az édesapja sosem szólt bele a pályafutásába, most sem tette, az ő döntése volt, hogy Székesfehérvárra igazolt.

Dárdai Palkó – aki az U18-as, U19-es és U20-as német válogatottban is pályára lépett – még édesapja irányítása alatt a 2017/18-as idényben mutatkozott be a berliniek felnőtt csapatában a Bundesligában – ahol összesen kilenc meccsen szerepelt –, valamint játszott az Európa-ligában is, de a jelenlegi szezonban csak a tartalék együttesben kapott szerepet.

Üdv a klubban, Palkó! 👋🎉 Dárdai Palkó a Vidiben folytatja! 🔴🔵 A jobb és a bal szélen egyaránt bevethető 21 éves játékos… Posted by MOL Fehérvár FC on Tuesday, January 5, 2021

„A többi között Ausztriából és Hollandiából is voltak ajánlataim, de a Vidiben szerettem volna folytatni a karrieremet.

Tisztában vagyok azzal, hogy elsősorban édesapám miatt lesz komoly hírértéke ennek az átigazolásnak, de immár azért dolgozom minden nap, hogy bekerüljek a csapatba, és ne a nevemmel, hanem a játékommal hívjam fel magamra a szurkolók figyelmét” – mondta Hozzátette, gólokkal, gólpasszokkal szeretné segíteni új csapatát, és nagyon fontos számára a minél több játéklehetőség.

„Palkó az egyik legjobb futball-iskolát járta végig és már a Bundesligában is bemutatkozott. Komoly hagyományokkal rendelkező, igazi futballcsaládból származik. Fiatal kora ellenére biztosam megfelelő versenyhelyzetet tud teremteni a csapaton belül, ráadásul ballábas, pontrúgó játékosról van szó” – nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató.

Címlapkép: MTI/EPA/Friedemann Vogel