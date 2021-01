Ismét Dárdai Pál lett a Bundesliga 14. helyén álló Hertha BSC vezető edzője, kinevezése 2022 nyaráig szól.

A hírt a berlini klub hétfőn jelentette be honlapján.

A magyar szakember 2015 és 2019. áprilisa között már irányította a berliniek első csapatát.

Dárdai nagyon nehéz helyzetben veszi át az irányítást, de ebben van gyakorlata, hiszen amikor 2015 februárjában először lett a Hertha vezető edzője, a csapat szintén a kiesés ellen küzdött, ahogyan most is. Dárdai egyik segítője a hozzá hasonlóan ex-Hertha-játékos Andreas Neuendorf lesz, aki most az U23-asokat irányítja.