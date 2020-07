Egymillió eurós autót tört össze a volt Forma-1-es pilóta

Egymillió eurót érő autót tört össze Monacóban a korábbi Formula–1-es pilóta, Adrian Sutil. A balesetben a 37 éves német autóversenyző csak kisebb sérüléseket szenvedett – írta meg az Autoevolution.com.

Sutil egy McLaren Senna LM típusú sportautóval szenvedett közúti balesetet, amely során az autót súlyos kár érte, a korábbi F1-es pilóta csak kisebb sérüléseket szenvedett.

Ouch!

A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨

Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0

— Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) July 26, 2020