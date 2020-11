Elhunyt a Boston Celtics legendás alakja

Nyolcvanhat éves korában kedden elhunyt Tommy Heinsohn, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Boston Celtics legendás alakja, aki játékosként, edzőként és kommentátorként a klub mind a 17 bajnoki címének részese lehetett.

A Boston Celtics közleményében kiemelte: pótolhatatlan veszteség érte a csapatot, az

elmúlt 18 évben a klub vezetősége nagy mértékben támaszkodott Heinsohn tapasztalatára és tanácsaira.

Adam Silver, az NBA vezetője hangsúlyozta: Heinsohn a siker szinonimája volt, hiszen játékosként és edzőként is bekerült a Hírességek Csarnokába, mielőtt riporterként folytatta volna karrierjét. Hozzátette:

Tommy nélkül a Celtics meccsei már nem lesznek ugyanolyanok.

Tommy Heinsohn 1956-65 között volt a Boston Celtics játékosa, a csapat ebben az időszakban nyolc bajnoki címet nyert, ő pedig négyszer volt a házi pontkirály. Hatszor választották be az All Star-csapatba játékosként – további négyszer már edzőként -, volt az Év újonca, 15-ös mezét visszavonultatta a klub, amelyben 12 194 pontot és 5749 lepattanót szerzett. Visszavonulását követően 1969-78 között a gárda edzője volt, ebben az időszakban két bajnoki címet nyertek, majd 1979-től kommentátorként maradt a bostoniak mellett.

Negyedikként választották be a Hírességek Csarnokába játékosként és edzőként is, előbbibe 1986-ban, utóbbiba 2015-ben került be.