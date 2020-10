Elindult a magyar tenisz megújulási folyamata

Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) júliusban megválasztott elnöke szerint a szükséges konszolidáció után elindult az a megújulási folyamat is, amely remélhetőleg megalapozhatja a sportág sikeres jövőjét Magyarországon.

„A napokban egy új sportszakmai koncepció irányelveit készítjük elő, amelyről a keddi ülésén dönt az elnökség. Markovits László szakmai alelnök koordinálásával ezen a téren is nagyon komoly előkészítő munkán vagyunk túl, ennek eredményeként elindulhat a konkrét szakmai programok kidolgozása a bizottságok és az MTSZ-iroda közreműködésével” – mondta Lázár János. Hozzátette, a folyamat az év végéig lezajlik, és

2021-ben már konkrét programok, valamint egy megerősített szakmai struktúra mellett tud folytatódni a szövetség munkája a megújulás érdekében.

„Szeptember 15-én felállt 12 bizottság, amelyek el is kezdtek tevékenykedni. Több mint hatvan személyt vontunk be a munkába, így az eredeti szándékunknak megfelelően a tenisztársadalom minél szélesebb köre ki tudja venni a részét a döntésekből, illetve azok előkészítéséből. A bizottságokba való jelentkezésre nyílt felhívás formájában is lehetőséget biztosítottunk, a tagok többsége pedig ebben a formában kapott lehetőséget” – mondta Lázár János. Beszámolt arról, hogy ezeknek a döntéseknek a következtében

olyan új bizottságok kezdték meg munkájukat, mint például a sportolói, a női, a gyerektenisz, a vidéki, a fogyatékos sport, vagy éppen az infrastruktúra bizottság.

Az MTSZ elnöke hangsúlyozta, az egyik legfontosabb aktuális történés, hogy a magyar kormány által biztosított konszolidációs forrásoknak köszönhetően elindulhatott a korábbi, többéves adósságok rendezése, a folyamat során pedig a klubok, az eredményes utánpótlás-sportolók és a felnőtt élsportolók élveznek prioritást. Kiemelte, az ő elmaradt járandóságaik lettek és lesznek elsőként kifizetve. Lázár János azt is mondta, hogy az előző szövetségi vezetés alatt történtek kivizsgálása továbbra is zajlik.