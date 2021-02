Fucsovics a top 10-re fókuszál

Már a legjobb játékosokat is meg tudom verni, ha el is vesztek egy-egy meccset ellenük, vért kell izzadniuk, hogy legyőzzenek – mondta a Figyelőnek Fucsovics Márton az Australian Open után. A szezonbeli és hosszabb távú tervek mellett beszélt arról, hogyan regenerálódik egy ötszettes csata után, mi a közös az ökölvívásban és a teniszben, de egy személyes történettel is szolgált az új hazai teniszelnökről, Lázár Jánosról.